Misi Penyelamatan Jackie Chan dan John Cena di Film Hidden Strike

Penggemar Jackie Chan dan John Cena pasti bakal bahagia. Kedua aktor laga ini akan berduet dalam film Hidden Strike yang informasinya akan tayang akhir tahun 2023 ini.Duet Jackie Chan dan John Cena siap disuguhkan bagi para penggemar film aksi. Dalam cuplikan trailer, Hidden Strike menyuguhkan aksi sang kedua aktor membuat kekacauan di sejumlah tempat.Film yang mengambil latar belakang di Irak ini bercerita tentang tokoh Luo Feng yang diperankan Jackie Chan sebagai kontraktor keamanan dari China yang ditugaskan untuk membantu pekerja minyak Baghdad untuk kembali ke China, karena adanya laporan sabotase kilang.Selain menyelamatkan para pekerja, Luo Feng harus menggagalkan aksi sabotase kilang yang dilakukan kelompok bersenjata. Dalam melancarkan aksinya ia dibantu Chris van Horne yang diperankan John Cena, seorang mantan marinir amerika .Selain Jackie Chan dan John Cena, bintang-bintang lainnya juga turut menghiasi film ini, diantaranya Pilou Asbaek, Amadeus Serafini, Minghao Hou, dan Zhenwei Wang.Film ini disutradarai oleh Scott Waugh yang sebelumnya membuat Need for Speed, 6 Below: Miracle on the Mountain, serta The Expendables 4. Film ini diperkirakan akan rilis di akhir tahun 2023, namun tanggal pasti penayangannya belum resmi diumumkan.