Film Dokumenter Paul Walker Dirilis 30 November 2018

Lima tahun hampir berlalu sejak Paul Walker, aktor utama dalam film Fast & Furious, meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil pada 30 November 2013. Bersamaan dengan peringantan lima tahun nanti, film dokumenter I Am Paul Walker direncanakan akan dirilis secara fisik dan digital.I Am Paul Walker adalah episode ke-10 dalam serial dokumenter bertajuk I Am yang dibuat oleh Paramount dan Network Entertainment produksi Derik Murray. Serial ini membahas sekelumit kisah pribadi para selebritas yang sudah meninggal, seperti Bruce Lee dan Heath Ledger, dari perspektif keluarga dan sahabat.Episode I Am Walker sebenarnya telah dirilis di sejumlah jaringan tv berbayar pada 11 Agustus 2018. Namun menurut laporan Deadline, episode ini telah disunting ulang, dalam versi sutradara Adrian Butitenhuis, untuk dirilis secara terpisah sebagai satu film panjang.Film berdurasi 90 menit atau lebih panjang 30 menit dari versi serial. Menurut sinopsis resmi, dokumenter ini menyorot kehidupan dan warisah Paul Walker, warga asli California Selatan yang memotong giginya sebagai aktor anak-anak, sebelum dikenal luas lewat waralaba film laga Fast & Furious.Ada potongan wawancara dengan sejumlah orang yang dekat dengan Paul, baik secara personal maupun profesional, serta rekaman video dan foto arsip keluarga yang sebelumnya belum pernah dibuka untuk publik. Film ini akan menggali sisi personel Paul sekaligus sejumlah capaian penting dalam karier.Tayangan trailer baru saja dirilis. Beberapa orang yang bercerita tentang Paul antara lain pihak keluarga seperti Cody Walker, Caleb Walker, Ashlie Walker, Cheryl Walker, dan Paul Walker III. Lalu ada juga Oakley Lehman, Michael Domeier, manajer Matt Lub, Tyrese Gibson, Rob Cohen, dan Wayne Kramer.I Am Paul Walker akan dirilis secara digital di iTunes pada 30 November 2018. Film ini juga akan dirilis dalam format DVD pada 4 Desember 2018.(ASA)