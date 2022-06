Asyik! Doctor Strange in the Multiverse of Madness Bakal Tayang Streaming, Ini Jadwalnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness streams June 22 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/UDCxVugE9O — Marvel Entertainment (@Marvel) June 2, 2022

Take a trip back into the Multiverse ???? Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness streams June 22 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/dcVEWgFeqr — Marvel Entertainment (@Marvel) June 2, 2022

Sinopsis film Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Jakarta: Kabar gembira datang untuk para pencinta film Marvel. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dipastikan akan tayang di aplikasi nonton streaming, Disney Plus Hotstar pada 22 Juni 2022.Kabar tersebut diumumkan langsung pihak Marvel melalui akun media sosial mereka pada Kamis, 2 Juni 2022."Lakukan perjalanan kembali ke Multiverse. Studio Marvel Doctor Strange ini the Multiverse of Madness tayang di DisneyPlus pada 22 Juni," tulis pernyataan Marvel di akun Twitter mereka.Dalam unggahan tersebut, Marvel juga menampilkan video para pemeran utama film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dimulai dari Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, dan Xochitl Gomez.Baca: Resmi Dirilis, Simak 4 Fakta Trailer Perdana Serial She-Hulk Dalam video tersebut, mereka mempromosikan penayangan film Doctor Strange jilid kedua itu di Disney Plus Hotstar."Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan tayang di Disney Plus mulai 22 Juni," ujar Olsen dalam video itu.Film Doctor Strange jilid kedua ini sudah tayang di bioskop pada awal Mei 2022. Penayangan film ini pun disambut positif hampir di seluruh masyarakat dunia.Hal itu dapat dilihat dari hasil pendapatan film tersebut. Tercatat, film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini meraup penghasilan mencapai USD677,7 juta atau sekitar Rp9,7 triliun.Setelah Doctor Strange mengucapkan mantra terlarang yang membuka pintu ke multiverse, keseimbangan semesta berada dalam kekacauan. Makhluk dari dimensi lain mulai datang termasuk versi lain dari dirinya yang menjadi ancaman terbesar.Doctor Strange in the Multiverse of Madness dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg, serta Rachel McAdams. Film ini disutradarai oleh Sam Raimi. Kevin Feige didapuk sebagai produser.