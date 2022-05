Resmi Dirilis, Simak 4 Fakta Trailer Perdana Serial She-Hulk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

You'll like her when she's angry.



She-Hulk: Attorney at Law, an Original series from Marvel Studios, starts streaming August 17 on @DisneyPlus. #SheHulk pic.twitter.com/doG8BC6Jwj — Marvel Entertainment (@Marvel) May 17, 2022

1. Jennifer Walters seorang pengacara

2. Asal mula Jennifer menjadi She-Hulk

3. Berjuang menjalani kehidupan sebagai She-Hulk

4. Menolak jadi anggota Avengers

(PAT)

Jakarta: Trailer film serial She-Hulk: Attorney at Law akhirnya resmi dirilis. Berbagai adegan seru pun muncul dalam trailer tersebut.Peluncuran trailer serial She-Hulk diumumkan langsung akun resmi Marvel Entertainment pada Rabu, 18 Mei 2022."Anda akan menyukainya saat ia marah. She-Hulk: Attorney at Law, serial original dari Marvel Studio, mulai tayang pada 17 Agustus di Disney Plus," demikian pernyataan resmi Marvel Entertainment.Dalam trailer tersebut, muncul sosok pengacara bernama Jennifer Walters atau She-Hulk. Karakter ini diperankan Tatiana Maslany.Baca: Wulan Guritno Pose Begini, Netizen: Wanda Maximoff Beda Universe Jennifer diketahui sebagai sepupu Bruce Banner alias Hulk yang juga muncul di trailer ini. Dalam kisahnya, Bruce menjadi sosok yang membuat Jennifer menjadi She-Hulk.Serial She-Hulk juga dibintangi para artis ternama yang juga familier di beberapa film Marvel lainnya. Dimulai dari Mark Rufallo, Benedict Wong, dan Tim Roth.Nantinya, serial She-Hulk tayang di Disney Plus Hotstar pada 17 Agustus 2022. Hal tersebut juga diumumkan dalam trailer perdana film ini.Selain fakta di atas, masih ada fakta-fakta lainnya mengenai trailer perdana She-Hulk: Attorney at Law. Berikut ini di antaranya yang dirangkum Medcom.id:Sebelum menjadi She-Hulk, Jennifer Walters merupakan orang biasa yang berprofesi sebagai pengacara. Hal itu terkonfirmasi dalam trailer tersebut.Fakta Jennifer berprofesi pengacara dalam serial She-Hulk persis seperti yang diceritakan dalam komik. Di komik, Jennifer memang merupakan seorang pengacara khusus menangani kasus-kasus superhero.Trailer perdana ini juga memunculkan adegan bagaimana asal mula perubahan Jennifer menjadi She-Hulk. Dalam tayangannya, Jennifer tampak menjadi sebuah eksperimen yang dilakukan Smart-Hulk alias Bruce Banner.Jennifer masuk dalam sebuah ruangan kaca. Hingga akhirnya, ia mengerang kesakitan dan berubah menjadi She-Hulk dengan dalam ruangan tersebut.Adegan ini sedikit berbeda dengan kisah di komik. Jika mengikuti cerita komik, Jennifer berubah menjadi She-Hulk setelah mendapat transfusi darah dari Bruce.Dalam trailer ini, Jennifer harus melewati masa-masa sulit setelah menjadi She-Hulk. Cibiran dan pandangan aneh terhadap perubahan fisiknya dari orang-orang sekitarnya harus ia terima.Namun, Jennifer terus berjuang untuk menikmati kehidupannya sebagai She-Hulk. Ia tetap pergi bersama teman-temannya, bahkan mencari teman-teman kencan.Setelah mendapat kekuatan super dari perubahannya menjadi She-Hulk, Jennifer ternyata enggan menjadi anggota Avengers. Ia pun mengungkapkannya saat ditanya teman nongkrongnya bernama Nikki.Dalam trailer tersebut, Jennifer mengaku tidak ingin menjadi anggota Avengers karena ia tidak merasa seperti superhero. Bahkan, ia menilai superhero hanya untuk orang-orang miliarder dan narsistik. Pernyataannya itu seolah menyindir Tony Stark alias Iron Man.