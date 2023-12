Tayang Hari Ini di Bioskop, Berikut Sinopsis Layangan Putus The Movie

Advertisement

Sinopsis Layangan Putus The Movie

Jakarta: Setelah sukses dengan web seriesnya, MD Pictures kali ini merilis Layangan Putus versi film layar lebarnya dengan judul Layangan Putus The Movie Layangan Putus The Movie yang digarap oleh Benni Setiawan ini sudah tayang di bioskop hari ini, Kamis, 21 Desember 2023. Cerita dalam Layangan Putus The Movie ini adalah lanjutan dari drama series sebelumnya yakni mengisahkan kisah hidup Aris ( Reza Rahadian ) dan Kinan (Raihaanun) usai bercerai.Terdapat suatu perbedaan antara series dan filmnya, yakni pergantian tokoh Kinan yang semula diperankan oleh Putri Marino, namun dalam film karakter Kinan digantikan oleh Raihaanun.Selain diperankan Reza Rahadian dan Raihaanun, Layangan Putus The Movie juga diperankan oleh Anya Geraldine, Graceilla Abigail, Marthino Lio, Brigitta Chyntia, Raquel Katie, Ira Wibowo, Willem Bevers, Ruth Marini, Lala Choo, Adil Luca, dan Buie B Mansyur. Layangan Putus The Movie mengisahkan tentang kelanjutan permasalahan rumah tanggal Aris (Reza Rahadian) dan Kinan (Raihaanun) akibat hadirnya orang ketiga dalam hubungan mereka.Setelah perceraian antara Aris dan Kinan. Aris akhirnya memutuskan untuk menikah dengan selingkuhannya yaitu Lydia (Anya Geraldine). Sementara Kinan tetap menjalani kehidupannya sebagai ibu tunggal bersama putrinya, Raya.Kinan juga mencoba untuk kembali aktif pada pekerjaannya yaitu menjadi dokter. Namun, menjelang pernikahan Aris dengan Lydia. Aris malah dibingungkan oleh perasaannya sendiri. Ia diam-diam masih mengharap cinta dari Kinan, meskipun Lydia sudah bersamanya.Mengetahui hal itu, Lydia merasa dikhianati oleh Aris karena Aris masih terlihat menginginkan sang mantan istri, Kinan. Tak hanya itu, Lydia juga merasa kesulitan untuk mendekati Raya.Bahkan ketika Aris sedang mabuk, ia nekat mencumbu Kinan karena gejolak cinta yang dalam dari dirinya kepada Kinan. Tetapi kejadian tersebut diketahui oleh Lydia hingga membuatnya marah terhadap Aris.Lidya akhirnya meledakkan amarahnya kepada Kinan karena merasa dirinya telah diselingkuhi oleh Aris. Tetapi Kinan justru tidak berharap sekali kepada Aris dan tidak mau berurusan dengan Aris dan Lidya lagi.Lalu bagaimana kelanjutan dari kisah Layangan Putus The Movie? Untuk bisa mendapat jawabannya, yuk persiapkan dirimu untuk menonton film ini di bioskop kesayangan kamu yang sudah mulai tayang hari ini.