Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong Bakal Main Drama Romantis

Drama terbaru berjudul Now, We are Breaking Up telah mengonfirmasi pemeran utamanya. Song Hye Kyo sempat mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama tersebut pada November 2020.Dilansir dari Soompi, kini diumumkan bahwa Song Hye Kyo dikonfirmasi membintangi drama ini. Ia bakal beradu akting dengan Jang Ki Yong, Choi Hee Seo, dan Kim Joo Heon.Drama ini akan menceritakan kisah cinta dan perpisahan emosional. Song Hye Kyo akan berperan sebagai Ha Young Eun, manajer tim desain di label fesyen yang trendi dan cerdas.Sedangkan Jang Ki Yong, menjadi pemeran utama pria Yoon Jae Guk. Karakternya sebagai seorang fotografer lepas yang kaya dan populer, juga memiliki otak dan penampilan menawan.Karakter Choi Hee Seo, Hwang Chi Sook, adalah direktur tim desain label fesyen yang bersekolah di sekolah menengah bersama Ha Young Eun. Kim Joo Heon akan berperan sebagai CEO perusahaan humas yang terampil, Seok Do Hoon.Drama Now, We are Breaking Up ditulis oleh Je In, yang sebelumnya menulis drama berjudul Misty. Sedangkan di kursi sutradara, ada Lee Gil Bok, yang sebelumnya menggarap tiga Drakor sukses, yakni My Love From the Star, Vagabond, dan Dr. Romantic 2.Drama ini akan mulai syuting pada bulan April 2021. Sedangkan jadwalkan tayang, diperkirakan pada paruh kedua tahun ini di stasiun TV SBS.(ELG)