Daftar Pemenang Blue Dragon Film Awards, "The Man Standing Next" Sabet Film Terbaik

Setelah penundaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Blue Dragon Film Awards ke-41 akhirnya diadakan. Ajang penghargaan ini berlangsung pada Selasa, 9 Februari 2021 di Paradise City, Incheon, Korea Selatan.Berdasarkan hasil seleksi, "The Man Standing Next" terpilih sebagai Film Terbaik. Kemudian, Im Dae Hyung menyabet penghargaan Sutradara Terbaik untuk film "Moonlit Winter".Aktor Yoo Ah In membawa pulang trofi Aktor Terbaik dalam perannya di film Voice of Silence. Sedangksn aktris Ra Mi Ran, meraih penghargaan Aktris Terbaik untuk aktingnya dalam film Honest Candidate.Berikut ini daftar lengkap pemenang Blue Dragon Film Awards 2020, dilansir dari Soompi.Film Terbaik: The Man Standing NextSutradara Terbaik: Im Dae Hyung (Moonlit Winter)Aktor Terbaik: Yoo Ah In (Voice of Silence)Aktris Terbaik: Ra Mi Ran (Honest Candidate)Aktor Pendukung Terbaik: Park Jung Min (Deliver Us From Evil)Aktris Pendukung Terbaik: Esom (Samjin Company English Class)Sutradara Pendatang Baru Terbaik: Hong Eui Jung (Voice of Silence)Aktor Pendatang Baru Terbaik: Yoo Tae Oh (Vertigo)Aktris Pendatang Baru Terbaik: Kang Mal Geum (Lucky Chan-Sil)Skenario Terbaik: Im Dae Hyung (Moonlit Winter)Sinematografi dan Pencahayaan Terbaik: Hong Kyung Pyo (Deliver Us From Evil)Editing Terbaik: Han Mi Yeon (Beasts Clawing at Straws)Penata Musik Terbaik: Dalpalan (Samjin Company English Class)Penata Seni Terbaik: Bae Jung Yoon (Samjin Company English Class)Penghargaan Technical Terbaik: Jin Jong Hyun (Ashfall – visual effect)Film Pendek Terbaik: Lee Na Yeon, Cho Min Jae (The Thread)Penghargaan Bintang Terpopuler: Yoo Ah In, Jung Yu MiFilm Terpopuler Pilihan Penonton: Ashfall(ASA)