Penayangan Zom 100: Bucket List of The Dead Episode 6 Ditunda, Cek di Sini Jadwal Terbaru

Jadwal Zom 100: Bucket List of The Dead Episode 6





Sinopsis Zom 100: Bucket List of The Dead

(RUL)

Jakarta: Penayangan anime Zom 100: Bucket List of The Dead kembali mengalami penundaan. Episode 6 Zom 100: Bucket List of The Dead tidak tayang pekan ini.Anime yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama karya Haro Aso ini dijadwalkan tayang setiap Minggu. Zom 100: Bucket List of The Dead episode 6 sendiri sejatinya tayang pada Minggu, 20 Agustus 2023.Namun, penayangan Zom 100: Bucket List of The Dead episode 6 ditunda. Ini lantaran di Jepang ada penayangan Kejuaraan Atletik Dunia 2023 pada 20 Agustus.Dilansir dari laman resmi Zom100, Zom 100: Bucket List of The Dead Episode 6 dijadwalkan tayang pada 27 Agustus 2023. Zom 100: Bucket List of The Dead Episode 6 dengan subtitle Indonesia dapat ditonton di platform streaming resmi seperti Vidio, iQIYI, dan Netflix.Penundaan penayangan Zom 100: Bucket List of The Dead ini bukan yang pertama. Tercatat anime yang tayang perdana pada 9 Juli 2023 ini dua kali ditunda.Penayangan episode ke-4 ditunda satu hari dari 30 Juli menjadi 31 Juli. Kemudian episode ke-5 anime ini ditunda selama satu pekan.Akira Tendo adalah fresh graduate yang akhirnya mendapatkan pekerjaan di bidang yang sangat diinginkannya. Ia bekerja di sebuah perusahaan produksi.Namun, ia akhirnya menyadari perusahaannya tempatnya bekerja merupakan Burakku Kigyou alias perusahaan hitam atau perusahaan yang mengeksploitasi karyawannya.Selama tiga tahun Akira menjadi budak korporat di perusahaan tersebut. Hal itu membuatnya lelah baik fisik maupun mental dan membuatnya seperti zombie. Setiap harinya terpikir untuk tidak berangkat kerja, tetapi ada rasa tanggung jawab yang membuatnya akhirnya tetap berangkat.Hingga suatu pagi, ketika Akira membayar tagihan, ia menemukan tuan tanahnya telah berubah menjadi zombie. Dan seluruh warga kota telah menjadi zombie.Akira pun lari dari kejaran zombie yang ada di apartemennya. Ia berlari demi hidupnya, namun bukannya takut ia justru merasa hidup dan yang paling penting tidak perlu lagi pergi ke kantor.Akira akhirnya terpikir untuk melakukan hal-hal yang ia inginkan sebelum menjadi zombie. Ia pun mendaftar semua keinginannya dalam sebuah buku catatan. Perjalanan Akira mewujudkan keinginannya itu pun dimulai.