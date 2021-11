Tayang Hari Ini, Berikut 5 Fakta Drakor Hellbound

1. Sinopsis serial Korea Hellbound

2. Hellbound diadaptasi dari webtoon

3. Yoo Ah In menjadi pemeran utama Hellbound

Hellbound. Foto: Netflix

4. Hellbound dibintangi banyak artis terkenal

5. Hellbound tayang di berbagai festival film

Jakarta: Serial Korea terbaru, Hellbound, akan tayang di Netflix hari ini, Jumat, 19 November 2021. Drama Korea (drakor) ini hanya memiliki sedikit episode.Hellbound adalah salah satu drakor yang dijagokan Netflix dan diharapkan seperti Squid Game. Pasalnya, para pemain Hellbound merupakan bintang terkenal.Berikut adalah beberapa fakta seputar drakor Hellbound dari berbagai sumber.Serial ini diceritakan dalam enam episode, yang mengisahkan tentang kemunculan makhluk dunia lain yang mengutuk manusia ke neraka. Peristiwa supernatural ini pun menyebabkan kekacauan.Baca: Kocak! Penonton Ngompol Usai Menonton Serial Korea Hellbound Hingga akhirnya, kejadian itu membuat kelompok religius bernama The New Truth semakin berkuasa. Dengan pengaruhnya yang semakin meluas, kelompok ini kemudian berseteru dengan pihak-pihak yang mencoba untuk mengungkap kebenaran.Tayangan ini diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Serial ini disutradarai oleh Yeon Sang Ho, sutradara di balik kesuksesan film Train To Busan dan Peninsula.Pada serial Hellbound, aktor Yoo Ah In berperan sebagai pemain utama. Karakter yang dimainkannya ialah Jung Jin Soo, pemimpin agama baru yang mengajak orang untuk ikut ke sekte yang disebarkannya."Jung Jinsu bukan pemimpin sekte seperti sekte lainnya. Saya berdiskusi panjang lebar dengan sutradara dalam menyempurnakan karakter dan sifatnya," ujar Yoo Ah In dalam konferensi pers virtual Hellbound.Serial Korea Hellbound diperankan oleh sejumlah selebritas papan atas. Di antaranya, Yoo Ah In, Kim Hyun Joo, Park Jeong Min, Won Jin Ah, Yang Ik June, Kim Do Yoon, Kim Shin Rock, Ryu Kyung Soo, dan Lee Re.Sebelum resmi tayang, Hellbound sudah tayang di berbagai festival film internasional. Serial ini pertama kali tayang di Festival Film Internasional Toronto 202 dan menjadi drama Korea pertama yang berhasil masuk ke festival tersebut.Hellbound juga diputar di Festival Film Internasional Busan ke-26 dan Festival Film London BFI ke-65.