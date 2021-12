Sinopsis Suzume no Tojimari, Film Anime Terbaru Makoto Shinkai

Sinopsis Suzume no Tojimari

Jakarta: Sutradara kawakan Makoto Shinkai mengumumkan film anime terbarunya berjudul Suzume no Tojimari (terjemahan literal Bahasa Indonesia: Kunci Pintu Suzume). Rencananya film ini akan tayang di Jepang pada musim gugur 2022.Dilansir dari Anime News Network, Shinkai menggambarkan Suzume no Tojimari sebagai kisah petualangan modern, film aksi, dan film jalanan. Ceritanya mengikuti Suzume, seorang gadis berusia 17 tahun dari kota Kyushu, Jepang yang tenang bertemu dengan seorang pria muda yang mencari pintu.Mereka menemukan sebuah pintu di dalam reruntuhan di gunung, dan Suzume membukanya. Setelah itu, semakin banyak pintu mulai terbuka di sekitar Jepang, membawa bencana dari sisi lain.Tempat Suzume mengembara mencari pintu memiliki langit di mana sepanjang hari tampak menyatu. Mendapat isyarat oleh pintu misterius, "perjalanan menutup pintu" Suzume dimulai.Shinkai mengungkapkan tiga poin penting tentang film tersebut. Pertama adalah film jalan-jalan keliling Jepang. Kedua sebuah cerita tentang "menutup pintu" daripada membukanya. Lalu alasan untuk mengunjungi bioskop. Ia menjelaskan bahwa menutup pintu dapat mengacu pada mengikat ujung yang longgar atau menyelesaikan sesuatu.Shinkai akan menjadi sutradara sekaligus penulis skenario. Masayoshi Tanaka (dari film Kimi no Nawa, Weathering With You) mendesain karakternya.Selain itu sutradara animasi disutradarai Kenichi Tsuchiya (Kimi no Nawa, Garden of Words). Lalu Takumi Tanji (Children Who Chase Lost Voices) adalah direktur seni. CoMix Wave Films dan Story Inc. memproduksi film tersebut. TOHO mendistribusikan film tersebut.Proyek Suzume no Tojimari sudah direncanakan dari Januari hingga Maret 2020. Kemudian pengembangan skrip dari April hingga Agustus tahun itu, dan menyusun storyboard dari September 2020 hingga Desember 2021. Sementara produksi filmnya dimulai pada April tahun ini dan berlanjut hingga sekarang.Film terbaru Shinkai, Weathering With You, yang dirilis di Jepang pada Juli 2019 menjadi film domestik dengan pendapatan tertinggi #7 sepanjang masa di Jepang (sekarang #8 setelah Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train). Weathering With You merupakan film terlaris di Jepang pada tahun 2019.Lalu film Kimi no Nawa (Your Name) yang dirilis di Jepang pada Agustus 2016 menjadi film terlaris kelima sepanjang masa di Jepang, film Jepang terlaris ketiga, dan film anime terlaris ketiga.Selain karya-karya yang meledak di layar lebar, Shinkai juga memiliki karya film anime yang apik antara lain 5 Centimeters Per Second, The Garden of Words, Voices of a Distant Star, She and Her Cat, The Place Promised in Our Early Days dan Children Who Chase Lost Voices.