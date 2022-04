Dilarang Hadiri Oscar Selama 10 Tahun, Ini Tanggapan Will Smith

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Will Smith mundur dari The Academy

Jakarta: Will Smith merespons keputusan larangan menghadiri acara yang diadakan The Academy, termasuk Oscar , selama 10 tahun. Ia menerima dengan lapang dada."Saya menerima dan menghormati keputusan The Academy," katanya dilansir dari Page Six, Sabtu, 9 April 2022.Tanggapan Will Smith datang beberapa menit setelah Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengumumkan bahwa mereka melarang dia dari semua acara organisasi selama 10 tahun karena menampar Chris Rock di ajang Piala Oscar 2022."Dewan Gubernur telah memutuskan, untuk jangka waktu 10 tahun, mulai 8 April 2022, Mr Smith tidak akan diizinkan untuk menghadiri acara atau program Academy secara langsung atau virtual, termasuk namun tidak terbatas pada Academy Awards," kata The Academy pada Jumat, 8 April 2022."Kami ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Mr Rock karena telah menjaga ketenangannya dalam keadaan luar biasa. Kami juga ingin berterima kasih kepada pembawa acara, nominasi, presenter, dan pemenang kami atas ketenangan dan keanggunan mereka selama siaran kami," lanjut pernyataan tersebut.Namun, aktor berusia 53 tahun itu akan mempertahankan piala Oscar yang dia menangkan tahun ini untuk perannya dalam King Richard.Pekan lalu, Will Smith mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari The Academy, yang berarti dia tidak dapat memilih tetapi masih dapat dinominasikan dan menghadiri acara penghargaan."Tindakan saya pada presentasi Academy Awards ke-94 mengejutkan, menyakitkan, dan tidak bisa dimaafkan," katanya saat itu.Baca: Buntut Tampar Chris Rock, Will Smith Dilarang Hadiri Oscar Selama 10 Tahun "Daftar orang-orang yang saya sakiti sangat panjang dan termasuk Chris, keluarganya, banyak teman dan orang yang saya cintai, semua yang hadir, dan audiens global di rumah."Will Smith menciptakan kehebohan ketika dia menampar wajah Chris Rock, 57, pada 27 Maret 2020 setelah komedian itu membuat lelucon tentang kepala gundul istrinya, Jada Pinkett Smith. Jada mengidap alopecia, suatu kondisi yang menyebabkan rambut rontok.