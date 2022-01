Serial Horor Korea All of Us Are Dead Segera Tayang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Salah satu serial Korea , All of Us Are Dead, bakal segera tayang. Berdasarkan jadwal, serial horor itu tayang di Netflix pada 28 Januari 2022.Tayangan ini diadaptasi dari sebuah webtoon populer karya Joo Dong-geun. Serial ini mengikuti sekelompok murid SMA yang terperangkap di gedung sekolah dan berupaya menyelamatkan diri dari serangan zombie.Menjelang penayangannya, All of Us Are Dead mengeluarkan sebuah teaser. Pada teaser itu, terlihat suasana mencekam sekolah yang dikepung oleh horor dan kericuhan.Sebuah virus zombie misterius yang menulari sejumlah murid di berbagai tempat di sekolah. Pertarungan sengit pun terjadi antara para murid yang telah berubah menjadi zombie dengan mereka yang berupaya untuk melarikan diri.Mereka yang terjebak harus berjuang bertahan hidup tanpa telepon seluler, makanan, dan sosok yang bisa menolong. Mulai dari lampu meja hingga panah, mereka menggunakan barang-barang yang ada di sekitar untuk berlindung dari serangan zombie.All of Us Are Dead menghadirkan cerita para remaja pemberani yang bertahan hidup dalam sebuah serangan maut. Juga menemukan cinta dan persahabatan. Tayangan tersebut menghadirkan adegan-adegan yang mendebarkan. Serial ini disutradarai oleh Lee JQ yang berkolaborasi dengan penulis Chun Sung-il. Serial ini dibintangi oleh sederet aktor muda dan berbakat seperti Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi, dan Lim Jae-hyeok.