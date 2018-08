Lagu Baru Nick Jonas Terinspirasi Priyanka Chopra?

Pasangan Nick Jonas dan Priyanka Chopra kini menjadi sorotan. Pada 18 Juli lalu, tepat di hari ulang tahun Priyanka Chopra, acara pertunangan pasangan terpaut beda usia 11 tahun itu digelar.Pada Jumat, 24 Agustus 2018, Nick Jonas merilis singel kolaborasi berjudul Right Now bersama Robin Schulz. Paparan media luar negeri menyorot singel ini diduga terinspirasi dari Priyanka Chopra berdasarkan lirik pada lagu.“You know I miss your body / So I won’t kiss nobody until you come back home,” mengutip penggalan lirik lagu Right Now.Kabar pertunangan Nick Jonas dan Priyanka Chopra telah tersiar sejak akhir Juli lalu. Keduanya kompak mengunggah berdua usai menggelar upacara roka atau pertunangan tradiai India.Kabar pertunangan mereka pun telah mendapat restu dari ibu Priyanka. "Nick adalah pribadi yang tenang dan dewasa. Dia sosok yang hebat dan semua orang di keluarga menyukainya. Dia sopan dan hormat pada orang yang lebih tua. Apa lagi yang diinginkan para ibu?" papar Madhu Chopra kepada DNA India, dilansir dari People.Album terakhir Nick Jonas berjudul Last Year Was Complicated dirilis 2016. Album ini masuk dalam Billboard 200 dan menempati posisi kedua saat itu.(ELG)