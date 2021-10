Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Keterlibatan Iko Uwais di film The Expendables 4 bisa dibilang seperti mimpi yang jadi kenyataan. Tidak hanya bagi Iko Uwais, tapi juga pecinta film Tanah Air.Nama Iko Uwais dulu pernah dikaitkan dengan The Expendables 3 yang tayang pada 2014. Hal itu bermula ketika Sylvester Stallone selaku pemeran utama dan penulis cerita memuji film The Raid yang dibintangi Iko Uwais."Berpikir tentang THE RAID....Berpikir tentang itu," tulis Sylvester Stallone pada 2013 silam.Warganet awalnya mengira aktor yang disapa Sly itu tertarik dengan sosok Joe Taslim yang juga membintangi The Raid, tapi dia menampiknya. Ketika disodorkan nama Iko Uwais, Sly pun membenarkan. Namun, Sly ketika itu menyinggung kemampuan bahasa Inggris Iko."Bingo kalau dia bisa Bahasa Inggris," balas Sylvester Stallone.Iko Uwais kala itu memang belum mendapatkan peran besar di film luar negeri. Dia tercatat pertama kali tampil di film Hollywood berjudul Man of Taichi pada 2013 dan dilanjutkan dengan Star Wars: The Force Awakens. Iko tak mendapat banyak dialog di film tersebut.Baru pada tahun 2017, Iko mendapat peran utama di film Beyond Skyline. Kiprah Iko di Hollywood terus berlanjut lewat film Mile 22 (2018), Stuber (2019), dan yang terbaru Snake Eyes.Melihat perjalanan Iko di film luar negeri tersebut, Sylvester Stallone sudah tentu tidak perlu lagi menanyakan kemampuan bahasa Inggris Iko. Meski tak dilirik di The Expendables 3, Iko resmi bergabung dengan Sylvester Stallone di The Expendables 4. Iko Uwais akan memerankan karakter antagonis. Iko berperan sebagai mantan perwira militer yang menjadi pedagang senjata dan digambarkan memiliki pasukannya sendiri.Selain Sylvester Stallone, Iko Uwais akan bergabung dengan deretan pemain film seperti Jason Statham, Dolph Lundgren dan Randy Couture, Megan Fox , Curtis "50 Cent" Jackson, Jacob Scipio dan Andy Garcia."Sangat senang dan bersyukur diberi kesempatan bekerja sama dengan para legenda industri. #theexpendables4," tulis Iko di Instagram, Rabu (27/10/2021).