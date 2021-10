HBO Max Rilis Trailer House of the Dragon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

HBO Max baru saja mengeluarkan official teaser dari prekuel serial Game of Thrones, House of the Dragon. Prekuel ini akan tayang di HBO Max pada 2022.Prekuel House of the Dragon mengisahkan tentang House Targaryen di masa 200 tahun sebelum Game of Thrones. Selain itu, House of Dragon juga akan menceritakan kisah perang saudara Targaryen yang dikenal sebagai Dance of the Dragon.Trailer yang berdurasi 70 detik ini memperlihatkan sekilas adegan jousting, pertarungan pedang, Iron Throne, Naga, dan penduduk Westeros yang tidak berkulit putih. Melansir The Guardian, Pangeran Daemon Targaryen mengatakan, ini adalah kisah tentang "Gods, Kings, Fire, and Blood.""Mimpi tidak menjadikan kita raja, naga yang melakukannya," kata Daemon Targaryen dalam cuplikan trailer House of the Dragon di kanal YouTube HBO Max.Dalam cuplikan video trailer tersebut, HBO Max mengumumkan akan merilis serial tersebut pada 2022. Penggemar serial Game of Thrones pun antusias menunggu perilisan serial House of the Dragon.