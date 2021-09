Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sutradara Timo Tjahjanto menggarap film terbarunya yang berjudul The Big Four. Film kerja samanya dengan Netflix ini direncanakan akan tayang pada tahun 2022."Saya bangga telah mendapatkan kesempatan untuk berbagi tentang kisah baru ini dengan seluruh dunia," ujar Timo Tjahjanto dalam keterangan resminya."Dengan pengalaman kerja sama bersama Netflix yang membawa karya saya ke ke tingkat global, saya sangat bersemangat untuk memulai proyek baru ini," tambahnya.Namun, belum ada detail informasi mengenai film The Big Four. Di sisi lain, kehadiran Timo disambut baik oleh Direktur Konten Netflix Asia Tenggara, Malobika Banerji.Ia mengaku senang dapat bekerja sama dengan Timo. Sebab, Timo dikenal sebagai sutradara berbakat dan penuh visi yang menghasilkan karya-karya mengagumkan."Kami percaya Timo akan menceritakan sebuah kisah yang sangat Indonesia namun juga bersifat universal," tutur Malobika Banerji.Timo Tjahjanto sendiri dikenal sejak menggarap film The Night Comes for Us. Itu merupakan film Netflix Original Indonesia pertama yang tayang pada tahun 2018.The Night Comes for Us berkisah tentang seorang pembunuh bayaran elit yang menjadi sasaran sebuah organisasi gangster setelah ia meloloskan seorang gadis kecil dari maut. Film tersebut dibintangi oleh Joe Taslim, Iko Uwais, Yayan Ruhian, Julie Estelle, Dian Sastrowardoyo, dan Zack Lee.Sementara itu, sejak pertama beroperasi di Indonesia pada 2016, Netflix telah menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas kreatif negeri ini. Malobika menekankan, hal itu tidak terbatas."Kami selalu berusaha mengeksplorasi cerita-cerita dari seluruh dunia dan menyajikannya bagi pengguna untuk meningkatkan pengalaman mereka. Kami berharap dapat bekerja sama dengan lebih banyak penutur cerita dari Indonesia untuk dapat berbagi perspektif mereka kepada dunia," pungkasnya.