Deretan Serial Terbaru Vidio di 2023, Ada Open BO!

Platform streaming over the top (OTT) Vidio mengumumkan 15 original series yang akan tayang di paruh pertama 2023. Serial yang akan tayang tersebut terdiri dari berbagai macam genre, mulai dari drama, komedi, action, hingga thriller."Kini, Vidio hadir memperkenalkan judul-judul original series terbaru yang akan semakin melengkapi koleksi konten lokalnya. Kami berharap, kehadiran Vidio Original Series dapat terus mewarnai dan mendorong industri kreatif, khususnya perfilman di tanah air,” kata Managing Director Vidio, Monika Rudijono, dalam keterangan pers pada Rabu, 25 Januari 2023.Monika mengatakan bahwa di tahun ini, Vidio berkomitmen untuk menghadirkan lebih banyak original series dari berbagai genre. Sebelumnya pada tahun 2022, ada sebanyak 31 serial dan film yang dirilis."Jadi di tahun ini kita berusaha untuk menampilkan lebih banyak lagi cerita-cerita menarik dari genre yang berbeda-beda. Jadi ada romance, humor, action, thriller. Kan orang sukanya nonton beda-beda ya, jadi biar ada variasi," kata Monika.Lima belas original series Vidio yang tayang di paruh pertama 2023 yaitu YOLO! (Adhisty Zara, Jerome Kurnia, Daffa Wardhana, Michael Olindo), Love Ice Cream (Mawar de Jongh, Krisjiana Baharudin), Cinta Dua Masa (Prilly Latuconsina, Pradikta Wicaksono), serta drama spesial menyambut bulan suci Ramadhan, yaitu Di Bulan Suci Ini… (Titi Kamal, Dennis Adishwara) dan Sajadah Panjang : Sujud Dalam Doa (Cut Mini, Donny Alamsyah).Bagi penggemar action dan thriller, Vidio juga akan menyuguhkan sejumlah tayangan menarik penuh ketegangan dan aksi, seperti Katarsis (Pevita Pearce, Prisia Nasution, Slamet Rahardjo, Sigi Wimala, Shareefa Daanish, Bront Palarae), Why? (Caitlin Halderman, Arya Vasco), 96 Jam (Bastian Steel, Maudy Effrosina, Teuku Rifnu Wikana), dan My Nerd Girl Season 2 (Naura Ayu, Devano Danendra).Sementara itu untuk serial komedi, bersiaplah menyaksikan Open BO (Wulan Guritno, Winky Wiryawan), Children of D’Bijis (Tora Sudiro, Aurora Ribero, Randy Martin), dan Suami-Suami Masa Kini Season 2 (Tanta Ginting, Ringgo Agus, Tarra Budiman, Marcell Darwin).Beberapa original series yang sebelumnya mencuri perhatian juga akan kembali hadir untuk menyapa penonton dengan musim lanjutan yang tak kalah seru di paruh kedua tahun 2023, termasuk Pertaruhan The Series Season 2, Virgin Mom Season 2, Turn On Season 2, dan Bestie Season 2.