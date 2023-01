Terungkap! Christine Hakim Dua Tahun Rahasiakan Tampil di The Last of Us

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aktris senior Christine Hakim kini sedang menjadi perbincangan usai tampil bermain peran di serial The Last of Us. Dalam serial tersebut, Christine Hakim memerankan karakter seorang ilmuwan bernama Ratna. Terkait dengan kemunculannya di The Last of Us, Christine Hakim ternyata merahasiakannya selama dua tahun. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang manajer Arya Ibrahim."Christine Hakim sebagai Ratna Pertiwi di series @thelastofus. Setelah hampir 2 tahun project ini kami rahasiakan, akhirnya kabar baik ini sudah bisa dinikmati dan dibagikan ke seluruh dunia!" tulis Arya Ibrahim dalam unggahannya di Instagram.Karakter Ratna menjadi sosok penting di serial ini. Sebagai ahli mikologi, dialah orang yang pertama kali mendeteksi ancaman di balik kemunculan infeksi jamur cordyceps sebagai penyebab wabah zombie.Dalam sebuah adegan, Ratna didatangi seorang petinggi militer, Agus Hidayat (Yayu AW Unru) yang mengabarkan adanya infeksi jamur yang menyebabkan kematian di sebuah pabrik.Namun, ahli mikologi itu menyampaikan tidak ada obat atau vaksin yang bisa mengatasi infeksi yang diprediksi bakal mengancam kehidupan di Kota Jakarta dan seluruh dunia itu.Ratna mengatakan hanya ada satu cara yang bisa dilakukan yakni membumihanguskan kota tersebut.Selain Christine Hakim, serial The Last of Us juga mendapuk aktor dan aktris papan atas internasional lainnya seperti Ashley Johnson, Kevonn Woodard, Lamar Johnson, Nicko Parker, gabriel Luna, dan masih banyak lagi.Serial The Last of Us telah memecahkan rekor yang dimiliki oleh HBO meski baru tayang dua episode. Serial ini memiliki penonton terbanyak dalam penayangan minggu pertama dan kedua dalam sejarah serial drama yang dimiliki oleh HBO Original.Menilik data milik Nielsen yang digabungkan oleh data Warner Bros, dalam penayangan episode 1, angka penonton mencapai 4,7 juta. Diikuti lonjakan besar di hari kedua penayangan yang naik hingga ke angka 10 juta. Episode 2 tak kalah meledak, angka penonton kembali naik hingga ke 5,7 juta di hari penayangan perdananya."Setelah tayang satu minggu penuh, episode 1 sekarang melacak 18 juta penonton. Naik 4 kali lipat dari penonton malam pemutaran perdana," tulis HBO yang dilansir dari Variety.