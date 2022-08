Waralaba Paranormal Activity akan Dihentikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Jason Blum, produser dari Paranormal Activity dan CEO Blumhouse percaya bahwa inilah saatnya mengucapkan selamat tinggal pada waralaba filmnya. Melalui Variety, dia mengatakan bahwa dirinya siap mengakhiri seri Paranormal Activity. Sebelumnya, Blum memproduksi Paranormal Activity: Next of Kin."Sudah cukup. Film Paranormal Activity terakhir mengerikan. Untuk Halloween ini, kami hanya memiliki tiga film, jadi kami katakan: Halloween Berakhir! Film tersebut berakhir untuk Blumhouse. Dengan hal lain, kalian hanya perlu berpikir bahwa ini waktunya untuk beristirahat," ucap Blum."Kemudian saya akan melanjutkannya jika sutradara yang saya sukai seperti Scott Derrickson mengatakan, 'Saya memiliki ide yang bagus untuk film Paranormal Activity, tapi saat ini dirinya ingin melakukan hal lain'," lanjutnya.Blum telah mengisyaratkan bahwa dalam beberapa hal, waralaba Paranormal Activity dapat kembali. Namun nampaknya seri tersebut akan tetap dihentikan setelah film berikutnya rilis. Blum saat ini menjadi topik pembicaraan karena pernyataannya mengenai waralaba Paranormal Activity.Dilansir dari Variety, Blum menyebutkan bahwa lanjutan film Paranormal Activity diperkirakan akan rilis pada tahun depan. Saat ini tidak ada tanggal rilis tetap untuk Paranormal Activity: The Other Side. The Other Side sendiri ditetapkan sebagai seri kedelapan tetapi Blum siap untuk menghentikan film tersebut.Blum nampaknya bersemangat mengalihkan perhatiannya ke proyek-proyek yang akan datang. Pernyataanya di Variety mengisyarakatkan bahwa akan ada proyek baru.Dia mengatakan bahwa film yang dia produksi dan disutradarai oleh David Gordon Green, trilogi The Exorcist sedang dipersiapkan pembuatan remakenya. Selain itu proyek yang sedang dikerjakan saat ini adalah Insidious 5.