Episode ke-3 Serial The Last of Us Hebohkan Media Sosial

The Last of Us, series yang diadaptasi dari sebuah game banyak mencuri perhatian publik hingga meraih rekor dengan penonton terbanyak dalam tayangan perdana. Series ini banyak diperbincangkan selain karena banyak peminat game-nya, Indonesia menjadi salah satu latar dalam series ini.Bahkan aktris Indonesia ikut bermain dalam series bertema kiamat tersebut. Hari ini, Senin (30/1/2023), episode 3 dari The Last of Us telah tayang di HBO.Episode ini banyak memunculkan komentar, dan banjir pujian. Sang produser berekspektasi akan banyak yang kecewa dengan episode ini, karena banyaknya perubahan dari game asli. Tetapi, sejauh ini hanyalah pujian yang terus bermunculan. Banyak yang berpendapat bahwa episode ini adalah episode dari series TV terbaik."Menonton The Last of Us episode 3 mengharapkan kemunculan zombie, namun rasa depresi lah yang muncul," cuit netizen."Oke, The Last of Us mungkin akan dinobatkan menjadi salah satu episode seri TV terhebat yang pernah dibuat." komentar yang lain."The Last of Us episode 3 adalah contoh dari bagaimana perubahan dari versi asli adaptasi bisa membuat karakter lebih kuat, dunianya lebih kuat, dan koneksi antar penonton dengannya. Episode yang sangat indah dan yang terbaik," puji netizen."The Last of Us episode 3 membuktikan bahwa seri ini lebih dari sekedar adaptasi dari sebuah game yang popular, ini adalah sebuah mahakarya dongeng televisi," ucap warganet.