Kim Ji-young, Born 1982 jadi Novel Korea Terlaris

Novel Kim Ji-young, Born 1982 jadi karya sastra Korea Selatan yang paling populer di mancanegara selama lima tahun terakhir, menurut data Literature Translation Institute (LTI) of Korea.Dilansir dari Yonhap, Selasa, 18 Januari 2022, lembaga penerjemah itu menyebutkan bahwa novel yang ditulis oleh Cho Nam-joo itu telah diterjemahkan ke dalam 10 bahasa berbeda dengan penjualan lebih dari 300.000 eksemplar selama periode 2016 hingga 2020.Data LTI Korea tersebut didasarkan pada penjualan 492 terjemahan sastra Korea Selatan atau sekitar 75 persen dari total keseluruhan buku Korea yang diterbitkan di luar negeri.Pada 2018, terjemahan “Kim Ji-young” dalam bahasa Jepang juga telah terjual lebih dari 200.000 eksemplar sejak dirilis.Tokoh dalam novel tersebut, Kim Ji-young, disebut melambangkan gambaran keseharian perempuan Korea berusia 30-an yang mengalami diskriminasi gender. Novel ini pertamakali diterbitkan pada 2016 oleh penerbit Minumsa.Pada 2020, Kim Ji-young juga masuk daftar panjang dalam penghargaan National Book Award for Translated Literature dari AS dan Emile Guimet Prize for Asian Literature dari Prancis.Buku tersebut telah diadaptasi menjadi film dengan judul sama yang dibintangi oleh Jung Yu-mi dan Gong Yoo. Syuting berlangsung pada awal 2019 dan dirilis pada tahun yang sama.Selain Kim Ji-young, LTI Korea juga mengumumkan deretan novel populer lainnya, termasuk karya Han Kang The Vegetarian yang terjual lebih dari 160.000 eksemplar dalam 13 bahasa asing. Berkat karyanya ini, ia memenangkan Man Booker International Prize pada 2016.Sementara itu, peringkat keempat dan kelima ditempati oleh Almond karya Son Won-pyeong yang terjual lebih dari 90.000 eksemplar di Jepang dan The Origin of Species karya Jung Yoo-jung terjual lebih dari 20.000 eksemplar di Brasil.Terjemahan bahasa Jerman dari A Murderer's Guide to Memorization karya Kim Young-ha juga terjual lebih dari 10.000 eksemplar pada akhir tahun. Popularitas novel yang dirilis pada Februari 2020 ini didorong oleh kemenangan Kim atas dua penghargaan sastra Jerman pada tahun yang sama.