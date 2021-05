Han So Hee Bakal Main Drama Baru, Bukan Jadi Pelakor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Salah satu aktris yang berhasil memerankan karakter pelakor (perebut suami orang) ialah Han So Hee, yakni dalam drama The World of The Married. Ia bakal main dalam drama terbaru, namun bukan kembali menjadi karakter pelakor.Dilansir dari soompi, pada poster yang beredar, Han So Hee terlihat bersandar dengan Song Kang, begitu romantis. Keduanya akan beradu akting dalam drama Korea terbaru berjudul Nevertheless. Proses pembacaan naskah pun telah dimulai.Berdasarkan webtoon, Nevertheless adalah drama romantis realistis tentang seorang wanita bernama Yoo Na Bi (diperankan Han So Hee). Ia ingin berkencan, tetapi tidak percaya pada cinta.Sedangkan pria bernama Park Jae Uhn (diperankan Song Kang), menganggap kencan itu menyebalkan. Tetapi, ia suka menggoda wanita.Pihak JTBC pun membagikan video situasi di balik layar drama tersebut. Awalnya, diperlihatkan penerapan protokol kesehatan teekait covid-19 selama pembacaan naskah. Para pemain mengenakan masker dan terdapat batas penghalang.Kemudian, para karakter dikenalkan. Han So Hee menyatakan bahwa Yoo Na Bi tidak percaya pada cinta karena insiden keluarga traumatis yang dia sembunyikan. Namun, dia mulai berubah setelah bertemu Park Jae Uhn.Kemudian, Song Kang memperkenalkan karakternya sebagai seseorang yang sangat tampan, sehingga dia membuat semua orang berhenti dan menatap ketika dia lewat. "Dia menikmati keuntungan ini, tapi kemudian dia bertemu Yoo Na Bi dan mulai berubah," ungkapnya."Sudah lama sekali saya tidak bekerja dengan rekan-rekan seumuran, jadi saya senang. Saya berharap kita bisa bersenang-senang di lokasi syuting," tambahnya."Saya berharap semua orang akan tetap aman dan sehat sampai akhir syuting," timpal Han So Hee.Sementara itu, Nevertheless tayang mulai 19 Juni 2021 pukul 23:00 KST. Karakter lainnya dalam drama ini ialah Yang Do Hyuk (diperankan Chae Jong Hyeop), Yoon Seol Ah (diperankan Lee Yul Eum), Nam Gyu Hyun (diperankan Kim Min Gwi), Oh Bit Na (diperankan Yang Hye Ji), Seo Ji Wan (diperankan Yoon Seo Ah), dan Yoon Sol (diperankan Lee Ho Jung).(ELG)