Perjalanan Karier Gunawan Maryanto, Dari Teater ke Layar Lebar

Seniman teater, penulis, dan aktor layar lebar Gunawan Maryanto meninggal dunia akibat serangan jantung pada Rabu, 6 Oktober 2021. Gunawan pernah meraih penghargaan dalam ajang Festival Film Indonesia 2020. Gunawan Maryanto atau biasa dipanggil Cindhil dikabarkan meninggal di rumah sakit Ludira Husada Tama, Yogyakarta pada Rabu, 6 Oktober 2021 malam. Kabar ini disampaikan oleh Teater Garasi melalui akun Instagram @teatergarasi.Sebagai aktor berbakat, Gunawan memenangkan penghargaan Pemeran Utama Pria Terbaik untuk film The Science of Fiction (Hiruk Pikuk Al-Kisah) di Festival Film Indonesia (FFI) 2020. Penghargaan tersebut tidak diraih dengan mudah, Gunawan membutuhkan pengalaman, skill, dan perjalanan yang panjang untuk mampu menjadi aktor terbaik.Hal ini ditunjukkan dengan Gunawan yang sudah terjun ke dunia seni peran sejak kecil. Ia bergabung di dunia teater sejak kelas 5 SD dan pada tahun 2012, Gunawan mulai memasuki dunia layar lebar dengan membintangi film Toilet Blues garapan Dirmawan Hatta yang merupakan temannya dari kelompok Teater Garasi.Namun, kebanyakan orang mulai mengenal Gunawan dari perannya sebagai Wiji Thukul di film Istirahatlah Kata-Kata tahun 2016. Hingga pada tahun 2020, Gunawan membintangi film The Science of Fiction (Hiruk Pikuk Al-Kisah) garapan Yosep Anggi Noen.The Science of Fiction menjadi sebuah batu loncatan bagi karier Gunawan di dunia perfilman Indonesia. Gunawan memerankan karakter Siman, seorang pemuda di tahun 1960-an yang lidahnya dipotong karena tidak sengaja menyaksikan pembuatan dokumen palsu pendaratan manusia di bulan yang terjadi di pelosok Yogyakarta oleh kru asing.Dalam film tersebut, Siman tidak memiliki dialog sama sekali karena lidahnya yang dipotong dan menjalani hidup dengan bergerak seperti astronot di luar angka. Ini merupakan salah satu cara untuk “angkat bicara” atas hal yang manimpanya.Gunawan berhasil membawakan karakter Siman dengan baik. Penonton bisa memahami pesan dari film tersebut melalui gerakan tubuh Gunawan. The Science of Fiction pun mendapatkan 10 nominasi di FFI dan Gunawan memenangkan "Pemeran Utama Pria Terbaik."