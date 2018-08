ARKIPEL 2018, Bukan Sekadar Festival Bermain-Main

Festival film eksperimental dan dokumenter Arkipel kembali digelar tahun ini. Acara yang digagas Forum Lenteng ini akan dihelat pada 8-16 Agustus 2018 di tiga tempat yaitu, GoetheHaus, Kineforum dan Galeri Cipta III Taman Ismail Marzuki, Jakarta.Arkipel 2018 mengambil tema homo ludens. Secara harfiah homo ludens adalah sebuah konsep yang memahami bahwa manusia merupakan seorang pemain yang memainkan permainan. Namun, kebermainan dimaksud dalam festival ini bukan sekadar main-main."Hal yang paling utama adalah bagaimana kemungkinan ludic itu dapat menjadi cara kita melihat kebudayaan kontemporer yang terus berubah begitu cepat. Untuk itulah saatnya kita kembali kepada hal yang paling manusiawi dalam melihat dan membingkai kebermainan. Karena hal ini membawa kita pada hal paling hakiki dari kita yaitu, kemanusiaan," papar Hafiz Rancajale, Direktur Artistik Arkipel saat ditemui di GotheHaus, Jakarta, Kamis (9/8/2018).Anggota Dewan Juri Kompetisi Internasional Arkipel tahun ini adalah Azar Mahmoudian (kurator dan pendidik asal Iran), Dave Lumenta (Antropolog dan musisi asal Indonesia), Ronny Agustinus (pendiri Marjin Kiri), dan Hafiz Rancajale (Seniman dan kurator, sekaligus pendiri Forum Lenteng dan Direktur Artistik Arkipel).Tahun ini Arkipel menerima 1.400 film yang didaftarkan selama dua bulan lebih dari 80 negara. Total ada 72 film dokumenter dan eksperimental dari 19 negara yang akan ditayangkan selama 9 hari penyelenggaraan."Ketertarikan tersebut saya harap sama besar dengan antusiasme kami dalam mengorganisir festival film ini yaitu untuk selalu menemukan cara berkomunikasi baru melalui medium film," kata Yuki Aditya selaku Direktur Festival Arkipel.Arkipel 2018 terdiri dari tujuh program utama di antaranya, kompetisi internasional, kuratorial homoludens, candrawala, pameran kultursinema, presentasi khusus, penayangan khusus dan forum festival.Festival film Arkipel akan secara resmi dibuka pada Kamis, 9 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB di GoethesHaus dengan penayangan empat film yaitu, Song of Fortune dari Austria, La Buona Novella Good Tidings dari Italia, The Night Beetween Ali and I dari Spanyol dan Sub Terrae dari Spanyol. Piano resital dari Dendang Belantara juga tampil dalam malam pembukaan.Malam Penghargaan Arkipel akan menutup rangkaian festival pada 16 Agustus 2018 pukul 19.00 di GoetheHaus, dengan penampilan dari Performing Out of Limbo. Seluruh rangkaian acara di Arkipel gratis dan terbuka untuk umum.(ELG)