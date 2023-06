Jangan Sampai Keliru, Ini Urutan Nonton Film High and Low dari yang Pertama

Urutan Film High and Low

High and Low: The Stiry of S.W.O.R.D (2015) Road To High and Low (2016) High and Low The Movie (2016) High and Low The Red Rain (2016) High & Low: The DTC (2017) High and Low The Movie 2 End of Sky (2017) High and Low The Movie 3 Final Mission (2017) DTC Yukemuri Junjo hen From High and Low (2018) High and Low: The Worst Episode 0 (2019) High & Low: The Best Bout (2019) High and Low: The Worst (2019) 6 from High and Low: The Worst (2020) High and Low: The Worst X Cross (2022)





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: High and Low adalah sebuah film bergenre aksi asal Jepang yang cukup populer di masyarakat. Film ini menceritakan perseteruan antar-geng. Mulanya rangkaian film ini merupakan serial televisi ‘High & Low: The Story of S.W.O.R.D pada tahun 2015 silam.Saat ini serial televisi itu sudah mengeluarkan film terbarunya yang berjudul ‘High and Low: The Worst X Cross yang sangat sukses di pasaran sehingga meraup untung 1,8 juta USD atau sekitar Rp 28 Miliar.Film yang disutradarai oleh Norihisa Hiranuma ini ternyata merupakan sebuah film lanjutan dari serial High and Low sebelumnya di tahun 2019. Untuk bisa menonton kilas balik film ini, alangkah baiknya Sobat Medcom menonton film ini dari yang paling pertama agar ceritanya menjadi lebih seru.Berikut ini, Medcom.id sudah merangkum urutan menonton film High and Low dari yang pertama sampai terakhir.Cerita dari serial The Worst X Cross yang baru keluar tahun lalu itu melanjutkan kisah dari karya sebelumnya. Pertarungan dua SMA di wilayah SWORD antara Oya Koukou dengan SMA Teknik Senomon. Kepala geng dari SMA Teknik Senomong ini beraliansi dengan SMA Kemasaka dan SMA Komersial Ebara.Hal ini membuat SMA Teknik Senoman mempunyai kekuatan besar untuk mengalahkan Oya Koukou. Mengetahui hal itu, Oya tidak tinggal diam bersama gengnya dia menyerang SMA Teknik Senoman. Pertarungan besar pun tidak dapat terhindarkan.Nah itulah urutan film High and Low yang bisa membantu Sobat Medcom untuk menentukan tontonan pertama untuk memulai petualangan dengan geng SWORD. Semoga bermanfaat dan selamat menonton!