Ditunda, Ini Jadwal Terbaru Anime Zom 100: Bucket List of The Dead Episode 4 Sub Indo

Jakarta: Anime Zom 100: Bucket List of The Dead episode 4 sub Indo yang tayang pekan ini mengalami penundaan. Jadwal penayangan terbaru ada di artikel ini.Dilansir dari laman resmi, penayangan Zom 100: Bucket List of The Dead episode 4 sub Indo yang tayang pada Minggu, 30 Juli 2023 mengalami penundaan. Penundaan ini karena alasan produksi.“Mengenai episode ke-4 yang dijadwalkan tayang pada hari Minggu, 30 Juli, karena alasan produksi, kami akan menunda dimulainya distribusi di beberapa layanan,” tulis laman resmi Zom 100 seperti dikutip Medcom.id, Minggu, 30 Juli 2023.Zom 100: Bucket List of The Dead Episode 4 Sub Indo akan tayang pada Senin, 31 Juli 2023. Untuk jam penayangan dapat dilihat masing-masing platform streaming masing-masing.Setelah di episode ke-3 berhasil kembali bertemu dengan sohibnya Kenichirou Ryuuzaki alias Kencho, Akira Tendo melanjutkan petualangannya mewujudkan hal yang ingin dilakukan sebelum menjadi Zombie.Zom 100: Bucket List of The Dead Episode 4 Sub Indo berjudul “Flight Attendant of the Dead”. Akira dan Kencho yang sedang mencari televisi untuk bermain menemui jalan buntu ketika menuju ke departemen store.Kondisi jalanan yang sangat kacau karena zombie-zombie mengamuk membuat keduanya harus kabur hingga masuk ke salah satu pusat perbelanjaan. Di sana mereka bertemu dengan awak kabin pesawat.