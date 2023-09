One Piece Live Action Bakal Berlanjut Hingga Season 6

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Produser One Piece Live Action , Becky Clements mengungkapkan tentang rencana untuk memproduksi hingga musim ke-6. Bahkan ada harapan hingga musim ke-12.One Piece Live Action menjadi salah satu serial hit yang tayang di Netflix . Sejak awal penayangannya, terlihat antusiasme publik terhadap serial tersebut.Serial itu merupakan adaptasi dari manga One Piece karya Eiichiro Oda. Pada musim pertamanya, One Piece Live Action hanya memiliki 8 episode, sehingga banyak yang bertanya mengenai musim selanjutnya.Baru-baru ini, produser eksekutif One Piece Live Action, Marty Adelstein dan Becky Clements, melakukan wawancara eksklusif bersama Deadline. Dalam wawancara tersebut, mereka berbicara banyak tentang serial tersebut, mulai dari proses produksi hingga rencana musim selanjutnya akan tayang.Diketahui bahwa Netflix telah mengonfirmasi tentang kabar One Piece Live Action yang akan lanjut dengan musim keduanya. Selaras dengan Becky Clements yang mengatakan bahwa One Piece Live Action direncanakan lanjut hingga musim keenam."Kami mempunyai rencana dengan Matt Owens (penulis skenario) tentang bagaimana kami akan membagi beberapa musim, dan saya pikir bahkan jika kami membuat enam musim," ucap Becky, dikutip dari Deadline, Jumat 15 September 2023.Diketahui bahwa manga One Piece telah memiliki ribuan bab. Hal itu yang membuat dirinya bersama tim dengan percaya diri merencanakan serial One Piece Live Action hingga beberapa musim."Saat ini kami sudah memiliki lebih dari 1080 bab di manga," ucap Becky.Kemudian, Becky tidak akan menggunakan semua bagian itu, tetapi hanya setengah saja. Namun ia yakin bahwa serial One Piece akan terus dilanjutkan."Kami mungkin hanya akan menggunakan setengah dari bab tersebut dari manganya. Itu benar-benar bisa terus berlanjut," tutur Becky.Ada pun harapan dari salah satu produser yang lain, yakni Marty Adelstein. Ia berharap One Piece Live Action akan memiliki 12 musim karena banyaknya bahan yang dimiliki."Kami punya harapan untuk 12 musim, bahannya banyak," ujar Marty.