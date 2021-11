Jadi Ibu dalam Film Just Mom, Christine Hakim Beri Pesan Ini

Peran ibu di mata Christine Hakim

Tangkapan layar konferensi pers virtual peluncuran teaser film Just Mom pada Jumat, (26/11/2021).

Jakarta: Aktris senior Christine Hakim membagikan pengalamannya sebagai ibu dalam film terbarunya, Just Mom. Karakter itu mengingatkannya akan peran seorang ibu yang dengan segala perjuangannya."Boleh dikatakan, Ibu Siti ini cermin dari ibu Indonesia yang cinta kepada anak-anaknya dan dukungan kepada anak-anaknya itu the beyond our imagination (di luar imajinasi kita)," kata Christine Hakim saat konferensi pers virtual, dilansir dari Antara, Sabtu, 27 November 2021.Saat memerankan tokoh Siti tersebut, Christine Hakim merasa bahwa dirinya seolah-olah mendapatkan peringatan keras sebagai seorang anak. Oleh karena itu, Christine berharap, film Just Mom dapat ditonton oleh banyak orang terutama generasi muda dan menjadi renungan bersama, termasuk dirinya sendiri.Menurut Christine Hakim, saat ini orang-orang begitu menghargai para pahlawan namun lupa menghargai sosok ibu yang juga telah menjadi pahlawan dengan berjuang dan berkorban untuk anak-anaknya.Baca: Christine Hakim Blak-blakan, 48 Tahun Main Film Baru Kali Ini Mau Beradegan Panas "Jadi pengorbanan ibu itu tidak ada habisnya dan rasa kemanusiaannya tidak membeda-bedakan mana yang lahir dari rahimnya dan mana yang tidak," tutur Christine Hakim."Saya bersyukur sekali bahwa dalam film ini juga ada pesan moral yang disampaikan untuk saya sebagai manusia dan sebagai anak yang masih harus merawat ibunya," lanjutnya.Dalam film Just Mom, Christine Hakim berperan sebagai Siti, seorang ibu yang merasa kesepian karena anak-anak kandungnya yang jarang pulang karena sibuk dengan pekerjaan padahal kondisi fisiknya semakin melemah.Untuk mengobati kesepiannya itu, Siti kemudian merawat anak angkat bernama Jalu dan seorang Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bernama Murni yang sedang hamil tua. Namun, keputusannya tersebut ternyata ditentang oleh kedua anak kandungnya.Film Just Mom merupakan kerja sama Dapur Film dan TWC Media yang diproduseri oleh Hanung Bramantyo dan disutradarai oleh Jeihan Angga. Naskah Just Mom ditulis berdasarkan novel Ibu, Doa yang Hilang karya Bagas Dwi Bawono.Film yang direncanakan tayang di bioskop pada 27 Januari 2022 itu dibintangi oleh Christine Hakim bersama Ayushita, Ge Pamungkas, Niken Anjani, dan Toran Waibro.Sebelumnya, film Just Mom telah tayang perdana di Jakarta Film Week pada 20 November 2021.