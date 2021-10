Film Ben & Jody Bakal Tayang di Bioskop Tahun Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Fantasi Angga Dwimas Sasongko

Jadwal tayang film Ben & Jody akhirnya ditentukan. Film yang diperankan aktor Chicco Jerikho dan Rio Dewanto ini bakal tayang di bioskop-bioskop Indonesia mulai tahun depan.Dua pria karismatik yang dikenal terbiasa meracik kopi dalam dua film Filosofi Kopi itu tiba-tiba terlibat dalam perkelahian sengit. Sosok Ben (diperankan Chicco Jerrikho) dalam keadaan terluka bersama Jody (diperankan Rio Dewanto) di atas mobil pick up.Penampilan mereka itu muncul sebagai teaser poster Ben & Jody, jelang penayangan pada tahun 2022. Film yang disutradarai Angga Dwimas Sasongko ini merupakan pengembangan karakter dari IP (intellectual property) Filosofi Kopi. Terpisah dan berbeda dengan dua film sebelumnya, film Ben & Jody yang digarap oleh Visinema Pictures kali ini mengusung genre action. Peralihan genre tersebut terlihat jelas pada official teaser poster filmnya.Angga Dwimas Sasongko selaku sutradara film Ben & Jody menceritakan keputusannya mengenai peralihan genre. Menurutnya, ini merupakan hasil proses eksperiman yang dilakukannya bersama dua produser film lain, yaitu Chicco Jerikho dan Rio Dewanto."Ben & Jody adalah sebuah petualangan dalam pengembangan IP (intellectual property) yang penuh eksperimental serta tentu saja sangat berani," jelas Angga dalam siaran pers yang diterima Medcom.id."Beralih genre dari drama ke aksi laga menjadi inovasi yang menarik untuk dibuktikan sebagai sebuah strategi bercerita yang berkelanjutan," jelas tambahnya.Selain merilis official teaser poster filmnya, Visinema juga turut merilis first look photo behind the scene dari film Ben & Jody. Film Ben & Jody tak hanya mempersembahkan skala produksi film laga yang besar, namun juga dihadiahi beragam komentar positif dari warganet.Salah satunya, dari akun twitter @paradigmafilm yang mengatakan bahwa peralihan genre adalah hal yang tidak disangka sangka. Sebab sebelumnya, film Filosofi Kopi merupakan film bergenre drama tentang persahabatan."Jujur masih enggak nyangka kalau lanjutan IP Filosofi Kopi bakal ganti genre jadi action. Tapi gue malah jadi makin enggak sabar pengin nonton film Ben & Jody," cuit akun itu.Sementara itu, film Ben & Jody tetap memfokuskan persahabatan antara Ben dan Jody serta pembahasan tentang kopi. Namun, film ini dibumbui dengan aksi pukul-pukulan. Bahkan, film ini juga diperankan aktor laga Yayan Ruhian.