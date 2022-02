Serial Obi-Wan Kenobi Umumkan Jadwal Tayang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Serial yang masuk ke dalam waralaba Star Wars, Obi-Wan Kenobi akan debut pada tanggal 25 Mei 2022 di layanan streaming Disney+. Hal tersebut diumumkan oleh akun Twitter Disney+ yang juga merilis poster terbaru.Dikutip dari The Verge, aktor Ewan McGregor kembali menjadi Obi-Wan Kenobi setelah sebelumnya dia memerankan karakter tersebut dalam trilogi prekuel Star Wars. Selain McGregor, Hayden Christensen juga kembali berperan menjadi Anakin Skywalker/Darth Vader dan juga tambahan beberapa bintang baru seperti Moses Ingram, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani dan Joel Edgerton.Serial ini berlatar waktu 10 tahun setelah kejadian di film Star Wars: Revenge of the Sith (2005). Dalam film tersebut Anakin Skywalker berpindah ke dark side dan menjadi Darth Vader.Tidak hanya serial Obi-Wan Kenobi, waralaba Star Wars juga memperluas semestanya dengan menayangkan serial The Mandalorian, Ahsoka, Andor, The Book of Boba Fett, Lando dan The Acolyte di Disney+Perilisan Obi-Wan kenobi di bulan Mei menjadi hal yang ditunggu-tunggu fans, lantaran bulan Mei, tepatnya tanggal 4 menjadi 'hari raya' bagi penggemar Star Wars yang menyebut hari tersebut 'May The Fourth Be With You'. Kata tersebut merupakan pelesetan dari kalimat ikonik "may the force be with you" yang sering terdengar di film-film Star Wars.