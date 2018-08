Yayan Ruhian, Joe Taslim, Rifnu Wikana Puji Penampilan Iko Uwais di Mile 22

Aktor laga Iko Uwais menjadi tokoh sentral kedua dan beradu akting dengan Mark Wahlberg dalam film Mile 22 garapan sutradara Peter Berg. Rekan aktor Yayan Ruhian, Joe Taslim, dan Teuku Rifnu Wikana membagikan pujian kepada penampilan Iko dalam film tersebut."Gue speechless banget. Ini sebuah film yang bagus dan jadi kebanggaan gue. Gue yakin ini juga akan jadi kebanggaan perfilman Indonesia dan juga kebangaan kita sebagai orang Indonesia karena Iko Uwais menjadi aktornya di sini," kata Yayan usai gala premier film ini di Jakarta awal pekan ini.Menurut manajer Iko Uwais, Ricky Siahaan, sutradara Peter Berg dan rumah produksi STX Films merencanakan Mile 22 sebagai trilogi. Mendengar kabar tersebut, Yayan optimis penampilan Iko akan mencuri lebih banyak perhatian dalam dua sekuel berikutnya."Amin. Kalau lihat ending sih memang ini ada lanjutannya dan Iko pasti akan lebih gokil lagi – dan Iko memang pantas untuk itu," imbuh Yayan, yang terhitung sudah tampil bersama Iko dalam empat film panjang, termasuk Merantau (2009) dan The Raid (2011).Joe mengaku sudah dua kali menonton Mile 22 dan menyebutnya dua kali lebih seru. Dia bangga Iko mampu menjadi aktor Indonesia yang "lebih bersinar" dibanding aktor-aktor Hollywood dalam film tersebut."Iko di sini, kalau menurut saya pribadi, lebih keren dari mereka," kata Joe dalam kesempatan sama, menunjuk Mark Wahlberg dan Lauren Cohan dalam gambar poster Mile 22."Iko adalah aktor Indonesia yang overshine aktor-aktor Hollywood. Jadi, saya rasa itu kebanggaan buat kita semua. Filmnya keren banget buat teman-teman Indonesia yang suka film-film Hollywood, tetapi lebih suka lagi ada aktor Indonesia di Hollywood karena Iko di sini mencuri pertunjukan, dan buktikan sendiri omongan saya. Laganya memang breathtaking ya. Saya suka film-film Peter Berg," ungkap Joe.Ditemui dalam kesempatan sama, Rifnu juga melontarkan kebanggaannya terhadap Iko. Terkait cerita filmnya, Rifnu menyebut Mile 22 punya sesuatu yang berbeda dari film-film sejenis. Perjalanan sang protagonis menuju akhir misi ternyata berbeda dari prediksi.Dia juga sepakat dengan penilaian sutradara Peter Berg, bahwa Iko adalah aktor laga yang mumpuni."Iko bermain sangat bagus ya, jadi wajar saja kalau sutradara bilang bahwa Iko di film ini punya kekuatan luar baisa, baik fisik maupun pendalaman karakter. Itu terbukti sih. Jadi Mark Wahlberg ketemu Iko itu, aku pikir klop banget dan porsinya pas semua," ungkap Rifnu."Aku bangga banget sebagai salah satu aktor Indonesia yang menonton Iko Uwais bermain dengan aktor-aktor Hollywood dan bermain dengan sangat bagus sekali," imbuhnyaMile 22 berlatar Asia Tenggara dengan naskah garapan Lea Carpenter dan Graham Roland. Kisahnya mengikuti James Silva (Mark Wahlberg), petugas paramiliter dalam unit naungan CIA paling tangguh tetapi bekerja diam-diam. James dan timnya harus menyelundupkan seorang polisi informan penting bernama Li Nor (Iko Uwais), menuju titik penjemputan di bandara sejauh 22 mil atau 35 km.Mile 22 telah dirilis di bioskop AS pada akhir pekan lalu. Film ini akan dirilis di Indonesia pada Selasa, 21 Agustus 2018.(ASA)