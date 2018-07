Peran Ashraf Sinclair sebagai Investor iflix

Aktor Ashraf Sinclair mengambil andil sebagai celebrity investor di layanan streaming hiburan iflix. Sejak iflix masuk ke Indonesia, Ashraf mengambil peran sebagai investor lewat kolega yang berperan sebagai co-founder di iflix."Saya sebagai celebrity investor sejak awal mula iflix sebelum masuk ke Indonesia karena saya kenal salah satu co-founder iflix. Saya ikut bergabung investasi di iflix dan juga untuk membantu iflix mendapatkan influencer," papar aktor berusia 38 tahun itu dalam peluncuran iflix 3.0 di Empirica, SCBD, Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018.Ashraf menilai masyarakat Indonesia gemar menyaksikan serial bersambung seperti sinetron. Melalui iflix, Ashraf mencoba peruntungan bisnis sekaligus menghidupkan industri hiburan Indonesia. "iflix itu merupakan sebuah masa depan kalau menurut saya karena sekarang kita lihat semua orang nonton konten sudah mulai lebih berat ke digital dibanding di televisi," jelasnya."Sinetron merupakan salah satu media yang dikonsumsi masyarakat dengan level yang sangat tinggi tapi bisa dilihat dari konten-konten iflix, konten yang paling tinggi justru konten lokal. Salah satunya Magic Hour bisa mengalahkan konten dari luar. Yang kedua the best is Korea," sambungnya.Ashraf sudah berinvestasi di iflix selama kurang lebih lima tahun. Keterlibatannya melakukan investasi di iflix lantaran dia memiliki visi yang sepaham dengan CEO iflix."Saya investasi di iflix, satu movement yang gampang sekali karena kalau melihat co-founder iflix, dia sendiri sudah membawa lima perusahaan IPO dan sangat berpengalaman dalam entertainment dan internet. Sebenarnya saya kenal dari dulu karena acara televisi pertama saya di Malaysia itu dia yang menjadi produsernya," papar Ashraf.iflix meluncurkan versi terbaru 3.0 dengan konten yang dapat diakses gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia.(ELG)