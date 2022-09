Mengenang Ratu Elizabeth II Melalui Film

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kepergian Ratu Elizabeth II meninggalkan duka bagi semua orang. Kepedulian, kehangatan dan kemurahan hatinya sangat membekas di hati semua orang. Sosoknya pun sering digambarkan di layar lebar.Dalam kepemimpinannya, Ratu Elizabeth merupakan Ratu yang memimpin terlama sejarah. Setelah memerintah selama 70 tahun, posisinya sebagai Ratu menjadi sebuah ikon tak dapat diremehkan terutama di perfilman.Ikonnya selalu menjadi pemenang drama Oscar. Kemunculannya sebagai sebuah karakter telah lebih dari 20 kali muncul dan tentunya masih banyak acara TV lainnya yang menggunakan Ratu Elizabeth II sebagai karakter.Dalam kemunculannya pertama kali di layar film pada awal tahun 1970 hingga menjadi cameo dalam film adaptasi Steven Spielberg dari the BFG. Untuk mengenang kepergian Ratu Elizabeth, kami telah mengumpulkan berbagai film yang berkaitan dengan Ratu Elizabeth II.Sebuah lelucon komedi pendek yang diperankan oleh Steven Walden yang tampil glamor. Memainkan peran Ratu Elizabeth II muda dengan versi lucu di pernikahan Tricia Nixon.Film komedi lainnya dimainkan oleh aktris Prancis Huguette Funfrock. Bons baisers de Hong Kong atau From Hong Kong with Love menceritakan misi penyelamatan ratu dari para penculik yang terjadi dipialang Prancis.Satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk memainkan peran ekstra Ratu adalah aktris Inggris Jeannette Charles. Dirinya memerankan film komedi Queen Kong dengan kalimatnya yang terkenal “Kami benar-benar tidak terhibur.”Dalam filmnya yang ini, Funfrock kembali memerankan Ratu Elizabeth II. Film Le Bourreau des coeurs atau The Heartbreaker merupakan sebuah film komedi Prancis. Beberapa aktor mulai tenar setelah terlibat bermain dalam film ini.Film karya Roald Dahl menampilkan sang Ratu yang muncul di akhiran film. Dalam film tersebut, suara sang Ratu diisi oleh Angela Throne. The BFG sendiri menceritakan Sophie dan anak-anak yatim lainnya yang tinggal di sebuah Istana Buckingham.Pada tahun 2002, film bertema Ratu Elizabeth beberapa kali digunakan. Setelah berperan di Queen Kong, Jeannette Charles kembali berperan dalam film ini. Bermain di Austin Powers in Goldmember, Jeannette Charles bermain menjadi cameo.Setelah 27 tahun rilis dalam bentuk animasi, The BFG rilis dalam bentuk live action. Film tersebut dirilis kembali oleh Disney. Sesuai dengan animasinya, sang Ratu tetap menjadi cameo. Dibintangi oleh Penelope Wilton, penampilannya terlihat lebih santai.Spencer mengangkat kisah keluarga kerajaan merayakan Natal pada tahun 1991. Film ini berfokus pada Lady Diana, namun Ratu Elizabeth II tak lepas dari sorotan. Ratu Elizabeth yang diperankan oleh Stella Gonet ini memiliki peran yang besar.