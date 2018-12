Film Kong Skull Island Nyaris Libatkan Iko Uwais

Film monster Kong: Skull Island yang dirilis di bioskop tahun lalu ternyata nyaris melibatkan Iko Uwais sebagai pemeran salah satu tokoh pendukung. Rencana ini, kata sutradara Jordan Vogt-Roberts, batal lantaran bagian kisah untuk Iko dibuang saat naskah masih dikembangkan.Cerita ini diungkap Jordan lewat akun Twitter pribadinya setelah dia mengungkap kesan menonton film laga The Night Comes For Us, yang dibintangi Iko."Draf asliku untuk Kong punya tokoh seorang warga desa yang tinggal bersama Marlow dan meninggalkan pulau," tulis Jordan (@VogtRoberts) pada Senin, 3 Desember 2018.Marlow, diperankan John C Reilly, adalah pilot tempur Perang Dunia II yang jatuh di Pulau Tengkorak dan tinggal bersama suku lokal di sana, sebelum 29 tahun kemudian operasi militer datang dan membuat konflik baru.Kendati gagal bekerja sama, Jordan masih menanti kesempatan untuk berkolaborasi dengan Iko."Tokoh ini ditulis untuk Iko Uwais dan kami sudah ngobrol soal itu. Sayangnya, tokoh ini dipotong, tapi kami sudah bikin rencana seperti apa kami akan kerja sama. Ini soal waktu," lanjut Jordan.Dalam kicauan sebelumnya, Jordan memuji kebrutalan film The Night Comes For Us dan kagum dengan performa Iko sebagai aktor laga."Akhirnya menonton The Night Comes For Us. Sangat suka film ini. Aku belum pernah sekencang ini bereaksi ketika menonton film. Brutal, inventif, gore tingkat body-horror. Seperti biasa, Iko Uwais saudaraku ada di level berbeda. Aku tak sabar menanti saat kami bisa bekerja sama. Tontonlah!" ungkap Jordan.Jordan adalah sineas Amerika kelahiran 1984. Sejak 2010, dia telah menyutradarai tiga serial televisi dan empat film cerita panjang, termasuk debut The Kings of Summer.Saat ini, Jordan sedang menyiapkan film adaptasi gim Metal Gear Solid bersama Sony Pictures. Apakah Iko akan terlibat dalam film terbaru Jordan ini? Bisa jadi.(ASA)