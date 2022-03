Raih Empat Nominasi Piala Oscar 2022, Film Drive My Car Dihadirkan di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Memasuki bulan Maret, layanan streaming Klik Film menghadirkan sejumlah film baru. Ada sekitar 30 film yang mereka hadirkan selama Maret 2022."Kami selalu mencoba memuaskan hasrat para pecinta film di Indonesia. Kami akan terus menambahkan katalog film di KlilFilm dengan film-film bagus dan berkualitas," kata Direktur KlikFilm, Frederica.Salah satu film yang dihadirkan adalah Drive My Car. Film ini diadaptasi dari kumpulan cerita pendek Haruki Murakami yang berjudul Men Without Women. Film Drive My Car menghadirkan film perjalanan yang berbalut misteri, cinta, kehilangan, dan penerimaan.Selain Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, dan Reika Kirishima, film ini turut dibintangi oleh Masaki Okada yang berperan sebagai pria selingkuhan dari istri Kafuku.Dalam ajang Piala Oscar 2022, Drive My Car mendapatkan empat nominasi, yaitu Best Picture, Best Director untuk Ryusuke Hamaguchi, Best International Feature Film, dan Best Adapted Screenplay.Drive My Car menorehkan rekor sebagai film Jepang pertama yang dinominasikan untuk kategori Best Picture. Sedangkan, Hamaguchi merupakan sutradara Jepang ketiga yang masuk nominasi, mengikuti Hiroshi Teshigahara pada tahun 1965 dan Akira Kurosawa 20 tahun kemudian.Selanjutnya ada film Nitram yang sukses meraih penghargaan aktor terbaik di Festival Film Cannes 2021. Film Auntum Tale, Until Forever, hingga Second Act yang diperankan Jennifer Lopez.Masih Attack The Block, Destroyer yang dibintangi Nicole Kidman dan Petrov's Flu yang memenangkan penghargaan di Festival Film Cannes 2021. Sementara untuk film Indonesia bakal ada film 7-24, Satu Untuk Selamanya dan Si Juki Anak Kosan Episode 2 yang tayang bulan ini.