Deretan Film Akan Tayang di Netflix, Ada Film Leonardo DiCaprio

Sejumlah film akan ditayangkan di Netflix pada tahun ini. Termasuk film yang diperankan oleh aktor populer asal Amerika, Leonardo DiCaprio.Film ini berjudul Don't Look Up. Pada film ini, ada penampilan Leonardo DiCaprio dan Jennifer Lawrence yang tak perlu diragukan lagi kualitas akting mereka.Film ini juga diperankan oleh selebritas ternama Hollywood. Di antaranya, Meryl Streep, Timothee Chalamet, Ariana Grande, hingga Cate Blanchett.Selain itu, film berjudul Red Notice juga akan tayang di Netflix. Film ini diperankan oleh Gal Gadot, Dwayne Johnson, dan Ryan Reynolds.Kemudian, Netflix juga mengumumkan sejumlah film lainnya yang siap dirilis. Salah satunya, The Harder They Fall yang dibintangi Jonathan Majors dan Indris Elba.Lalu, film Bruised yang dimainkan oleh Halle Berry, Blake Lively, dan Adan Canto. Netflix juga menyiapkan film populer untuk kalangan remaja, yakni The Kissing Booth 3 dan To All The Boys: Always and Forever.Nantikan juga The Woman in the Window yang dibintangi Amy Adams. Sedangkan Aktor Chris Hemsworth, bakal tampil memukau dalam film berjudul Escape from Spiderhead.Di sisi lain, ada Dave Bautista yang akan membintangi film Netflix terbaru berjudul Army of The Dead. Film bergenre horor juga bakal tayang, yakni Fear Street trilogy dan There’s Someone Inside Your House.(ELG)