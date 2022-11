JAFF 2022 Telah Dihadiri Lebih dari 7000 Pengunjung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 17 ‘Blossom’ hari keempat sudah mencapai lebih dari 7.000 penonton. Terpantau setiap hari, Empire XXI, Yogyakarta diwarnai antrean di setiap studionya.Seperti tahun-tahun sebelumnya, JAFF selalu menjadi titik temu para pembuat dan pemain film dengan para penontonnya. Selain itu, beragam Special Program JAFF17 juga menjadi ajang belajar dan diskusi yang diikuti oleh mereka yang tertarik dengan berbagai profesi di industri film.JAFF17 kali ini terdapat Special Program yang diadakan di Gedung Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) yang selalu disambut dengan antusias para pengunjung. Empat hari tersisa ini, berbagai program menarik dan mengedukasi lainnya juga masih bisa diikuti yang akan menghadirkan narasumber profesional dari industri film seperti: Public Lecture: Reflecting Asian Cinema: Recognition or Visibility?, Discussion Forum: Repositioning Jogja, Master Class: Character Development in Directing with Ho Yuhang, Talks: Ask the Cinematographers with Indonesian Cinematographers Society, dan Talks: Dare to be A Webtoonist! by Kwikku.Selain special program, JAFF17 juga dipenuhi dengan diskusi bersama para pembuat dan pemain film seusai pemutaran film. Seperti film Autobiography yang mendapat sambutan luar biasa dari penonton JAFF17 dan full house hanya dalam 15 menit setelah penjualan tiket dibuka.Pemutaran tambahan Autobiography rencananya akan dilakukan pada Sabtu, 3 Desember 2022 jam 14:45 WIB, dengan tiket yang hanya dapat dibeli langsung di Empire XXI, Yogyakarta. Pemutaran tersebut juga akan dihadiri oleh sutradara Makbul Mubarak, produser, Yulia Evina Bhara, dan para pemain yang diwakili oleh Kevin Ardilova dan Yusuf Mahardika.