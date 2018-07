Film Biografi Astronot Neil Amstrong akan Buka Festival Film Venesia

Film biografi Neil Amstrong akan menjadi pembuka Film Festival Venesia tahun ini. Film berjudul First Man itu menampilkan Ryan Gosling sebagai Neil Amstrong, astronot pertama yang mendarat di bulan.Venice Film Festival akan digelar pada 29 Agustus hingga 8 September 2018. Film ini baru akan menemui publik yang lebih luas di Amerika pada 12 Oktober 2018.Ini merupakan Festival Film Venesia yang ke-75 sejak digelar pada 1932. Tahun ini, sutradara Guillermo del Toro ditunjuk sebagai ketua dewan juri salah satu festival film bergengsi di dunia itu.Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah film terkenal membuka festival yang digelar di kota Venesia, Italia itu. Sebut saja seperti Birdman dan Black Swan.Film First Man disutradarai oleh Damien Chazelle yang sebelumnya meraih sukses bersama Ryan Gosling lewat film La La Land. Damien Chazelle sebelumnya mengungkapkan jika film First Man hendak menunjukkan betapa radikal dan kontroversialnya misi penerbangan Apollo 11 pada 1969."Saya menjadi terpesona oleh Neil dan apa yang terlintas dalam pikirannya selama berbulan-bulan dan tahun-tahun menjelang misi itu. Pada saat orang berpikir misi itu akan gagal yang berpotensi mengorbankan hidup Anda," kata Damien Chazelle.Selain Ryan Gosling, film First Man juga dibintangi Claire Foy, Corey Stoll, Jason Clarke, Kyle Chandler dan lainnya. Josh Singer didapuk menjadi penulis naskah film ini. Josh sebelumnya sukses membidani naskah film Spotlight dan The Post.(ELG)