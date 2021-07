Film Biopik Marilyn Monroe Bakal Tayang di Netflix

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Film tentang kehidupan Marilyn Monroe yang berjudul Blonde bakal tayang di Netflix. Berdasarkan jadwalnya, film yang dibintangi Ana de Armas ini dirilis pada tahun 2022.Dilansir dari Variety, film ini disutradarai oleh Andrew Dominik, sutradara film The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Film Blonde mengadaptasi novel karya Joyce Carol Oates dengan judul yang sama.Blonde adalah salah satu film yang tahun ini paling dinantikan para pelaku industri film hingga penggemar film. Namun, tanggal pasti penayangan film ini belum ditetapkan.Sementara itu, ada sejumlah fakta menarik dalam perkembangan penggarapan film ini sejak tahun 2010. Salah satunya, aktris seperti Jessica Chastain dan Naomi Watts pernah dinyatakan terlibat dalam proyek film ini.Sutradara Thierry Fremaux dari Festival Film Cannes juga menyatakan bahwa dia telah mengundang film Blonde untuk turut serta dalam kompetisi tahun ini. Tetapi, pihak Netflix menolaknya.Selain itu, nama Ana de Armas sedang menjadi bintang yang naik daun di Hollywood selama beberapa tahun terakhir. Tepatnya, setelah perannya yang mengesankan dalam film Blade Runner 2049 dan Knives Out, yang membuatnya berhasil menerima nominasi Golden Globe.Film ini juga akan dibintangi oleh sejumlah selebritas papan atas. Di antaranya, pemenang Piala Oscar Adrien Brody (The Pianist), nominasi Emmy Julianne Nicholson (Mare of Easttown) dan pemenang Emmy Bobby Cannavale (Boardwalk Empire).Di sisi lain, sutradara Andrew Dominik sempat menyatakan bahwa film Blonde memiliki sedikit dialog. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan baru baginya dalam mengarahkan para pemain.(ELG)