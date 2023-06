Berusia 80 Tahun, Aktor Indiana Jones Tak Ingin Pensiun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Meski sudah berakting sejak 1967 dan punya karir mentereng, Harrison Ford mengaku belum mau pensiun. Bintang serial film Indiana Jones itu menyebut bahwa pensiun bukanlah opsi yang ada di kepalanya, bahkan di usianya saat ini yang menginjak 80 tahun."Aku tidak melakukannya dengan baik ketika aku tidak memiliki pekerjaan. Aku suka bekerja. Aku suka merasa berguna," kata Harrison kepada CNN beberapa waktu lalu, dikutip dari NME, Jumat, 30 Juni 2023.Ketika ditanya soal apa yang membuatnya sangat mencintai seni peran, Harrison mengatakan bahwa berakting merupakan pekerjaan kolaboratif yang menyenangkan."Ini adalah tentang orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Intensitas dan keintiman kolaborasi. Itu adalah gabungan ambisi yang entah bagaimana ditempa dari kata-kata di halaman," katanya.Sang aktor pun menambahkan bahwa berakting merupakan sebuah hal yang sangat natural baginya."Aku tidak merencanakan apa yang ingin aku lakukan dalam sebuah adegan. Aku tidak merasa berkewajiban untuk melakukan apapun. Aku secara alami terpengaruh oleh hal-hal yang aku kerjakan."Kini, film terbaru Harrison Ford, Indiana Jones and the Dial of Destiny, sedang tayang di bioskop. Harrison menyebut kalau film ini merupakan yang terakhir dari serial film Indiana Jones."Ini adalah film terakhir dalam serial ini, dan ini adalah terakhir kalinya aku memainkan karakter tersebut."Dalam Indiana Jones and the Dial of Destiny, Indiana Jones dihadapkan pada situasi rumit yang mengharuskannya untuk merebut kembali Dial Archimedes, sebuah artefak yang direbutnya pada masa Perang Dunia II. Artefak yang amat berharga itu punya kekuatan spesial yang berhubungan dengan waktu.(Nicholas Timothy Suteja)