Biro Jodoh hingga Hip-hop Ambon, 17 Kisah Pendek Kompetitor IF/Then 2018

IF/Then, program dukungan film pendek dokumenter dari Tribeca Film Institute, digelar pertama kali untuk kawasan Asia Tenggara mulai tahun 2018 bersama In-Docs, Badan Ekonomi Kreatif, dan media internasional Al Jazeera. Dari tahap seleksi awal, terpilih 17 proposal proyek dokumenter dengan beragam tokoh dan cerita.Menurut keterangan pers dari pihak IF/Then, belasan proyek ini berasal dari empat negara Asia Tenggara. Sembilan proyek berasal dari Indonesia. Delapan lain dari Filipina, Thailand, dan Malaysia. Saat ini, seluruh proyek masih dalam tahap awal berupa pengajuan gagasan cerita.Mereka akan mengikuti serangkaian proses mulai Mei hingga Agustus 2018, meliputi bimbingan dari pakar industri dokumenter, pengembangan naskah, presentasi di depan juri, seleksi, hingga presentasi di depan para calon investor dan distributor internasional dalam Docs by the Sea di Bali.Mereka juga berkompetisi untuk menjadi empat finalis yang akan mendapat dukungan pendanaan dan distribusi. Tribeca Film Institute akan membantu promosi empat film yang sudah jadi kepada mitra mereka di dunia, seperti POV, The Guardian, The New York Times, Netflix, ITVS, iTunes, serta Vimeo.Kendati masih tahap awal, gagasan kisah yang hendak disajikan 17 proyek ini sangat beragam dan meliputi berbagai pelosok Asia Tenggara. Berikut gagasan kisah yang diajukan oleh 17 tim semifinalis.Anak-anak dari suku asli di Mindanao berjuang memperoleh hak pendidikan setelah pemerintah melakukan militerisasi sekolah-sekolah mereka.Seorang bekas ladyboy terinfeksi HIV dari teman pria yang tengah mempertaruhkan hidup dalam berjuang melawan virus HIV dan TB.Potret kehidupan sehari-hari peternakan dengan sapi-sapi yang makan dan tinggal di tempat pembuangan sampah. Terlepas dari manfaat ekonomi bagi pemilik ternak, beberapa resiko tidak dapat dihindarkan, baik yang mengancam jiwa ternak maupun kerugian investasi bagi pemiliknya.Perjalanan orangutan muda menuju pemulihan lewat jalan panjang dan sulit dengan berbagai dukungan di sepanjang jalan menuju "rumah".Andrea dan Salsabila adalah gadis remaja beranjak 17 tahun yang menantang diri mereka untuk mandiri. Mereka berteman sejak anak-anak. Andrea meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Amerika saat berusia lima tahun.Eros beserta empat sepupu laki-laki merupakan bagian dari musik hip-hop Manumata. Mereka tinggal di rumah nenek mereka bersama 15 orang, sejak pindah dari Seram ke Ambon pada 2001 karena konflik politik yang melibatkan Muslim dan Kristen.Hadiah besar, resiko besar. Noparit, mantan bertarung Muay Thai, menjadi promotor sebagai jalan untuk memastikan 16 anaknya berhasil di Muay Thai, tidak peduli apapun konsekuensinya.Alma berusia empat tahun. Dia berusaha menjadi anak yang cantik dan solehah meski kadang dirinya ingin melepas jilbabnya.Di salah satu tempat subur kelahiran kelompok garis keras Islam terbesar di dunia, sekelompok gadis muda menemukan cara untuk melawan terorisme dengan hanya menggunakan suara mereka dalam lagu.Hanyaterra adalah grup musik yang memainkan musik keramik dalam upaya menemukan strategi budaya baru. Mereka ingin menghidupkan kembali hubungan dengan peradaban tanah liat di Jatiwangi, Jawa Barat. Mereka menuju suatu tempat dalam pencarian suara tanah untuk perjalanan spiritualnya ke desa keramik lainnya di seluruh Indonesia.Di suatu tempat di Thailand, sebuah keluarga pengungsi Sudan hidup dalam persembunyian. Mereka menunggu pemulihan kembali dengan kamera kecil mereka.Proses pembelajaran para pemuda untuk memahami sejarah melalui pertunjukan seni kolaboratif dengan para wanita penyintas.Pada 1996, Iber Djamal harus mengizinkan tanahnya diambil tentara untuk memberi jalan bagi proyek Padi Gambur pemerintah. Sejak itu, kebakaran hutan di Kalimantan terjadi sejak tahun. Sekarang dia melawan ancaman baru, yaitu invasi perusahaan kelapa sawit.Apa yang harus dilakukan untuk membuat sang legenda tetap hidup?Basri, 65 tahun dan tinggal sendiri, berpartisipasi dalam pertandingan yang disebut Golek Garwo atau mencari pasangan hidup.Cagar biosfer dunia yang ditetapkan UNESCO di pelosok Borneo sedang terancam oleh megadam. Film dokumenter ini adalah eksplorasi sinematik yang intim dari tanah leluhur dan adat istiadat penduduk asli dusun, serta pertempuran untuk melestarikannya.Ketika perang narkoba di Filipina semakin intensif, sekelompok wanita yang dipenjara mengubah neraka penjara menjadi tempat penyucian dosa, sembari menunggu putusan akhir mereka di pengadilan.(ELG)