Black Panther 2 Tayang Hari Ini, Disney Indonesia Hadirkan Karya Seni Spesial

Film yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama penggemar Marvel, yaitu Black Panther: Wakanda Forever tayang mulai 9 November 2022. Ada kolaborasi spesial untuk film tersebut dengan Imagispace dan Ladies on Wall.Film Black Panther: Wakanda Forever kembali mengisahkan perjuangan kerajaan Wakanda dan para pahlawannya untuk bisa melindungi bangsanya. Dalam film kali ini, terdapat ancaman baru dari negara bawah laut tersembunyi yang dinamakan Talokan.Untuk menyambut perilisan film yang disutradarai oleh Ryan Coogler ini, ada kolaborasi spesial yang dilakukan Disney Indonesia dengan talenta-talenta terbaik Indonesia, yaitu kreator dari Imagispace dan Ladies on Wall. Mereka membuat karya yang terinspirasi dari kisah ataupun film tersebut.Imagispace merupakan ruang seni inovatif pertama di Indonesia yang menggabungkan antara seni, pencahayaan, musik, alam, dan juga sains. Sementara, Ladies on Wall adalah komunitas seni karya mural pertama di Asia Tenggara, di mana anggotanya adalah perempuan.Imagispace menggabungkan antara hidden world Wakanda dengan Talokan milik Namor. Serta, membawakan elemen-elemen unik yang menginspirasi dari Black Panther untuk kolaborasi tersebut. Elemen yang digunakan dalam karya imersif Imagispace adalah sensor dan lighting.“Jadi, waktu masuk, itu ada tulisan anagram Wakanda yang menyala,” kata Mervi Sumali di Sheraton Hotel pada 8 November 2022.Ada satu ruang imersif berjudul Into the Depth yang terinspirasi dari Talokan World Into the Depth dalam exhibition tersebut. Visual di dalamnya dibuat tiga dimensi dan menggunakan sensor, baik dinding ataupun lantainya. Sehingga akan membuat pengunjung berada di dalam dunia atlantis Talokan.“Di mana ada ikan dan gelembung-gelembung udara yang ngikutin kemana pun kita pergi,” kata Mervi.Satu ruang lainnya terinspirasi dari Shuri Lab yang memiliki hologram dan sensor. Ia berharap pengunjung bisa jelajahi sendiri ruangan tersebut untuk merasakan sensasinya seperti di Wakanda.Sementara, untuk Ladies on Wall membuat karya yang terinspirasi dari tokoh dari film Black Panther: Wakanda Forever. Ada pula alfabet khas Wakanda yang artinya berkaitan dengan pahlawan. Hal itu dimasukkan dalam karya seni mural karena Hari Pahlawan akan datang.“Ini adalah alfabet khas Wakanda yang kami berikan di sini, yang artinya kalau teman-teman ngulik sedikit, ada hints of national heroes karena berdekatan dengan Hari Pahlawan,” kata Annisa Nur Ratnasari.Dalam karya Ladies on Wall, juga ada tambahan elemen nasional seperti batik Mega Mendung pada karakter Shuri.Untuk informasi, Imagispace “Hidden Worlds: Interactive Exhibition” dibuka mulai dari 5 sampai 27 November 2022 di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta. Karya oleh kreator lokal ini dapat dinikmati secara gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun.Sedangkan, untuk seni karya mural milik Ladies on Wall dapat dilihat oleh publik di Cove Batavia PIK, Jakarta Utara hingga 4 Desember 2022.