Triangle of Sadness, Pemenang Festival Film Cannes 2022 Tayang di Indonesia

Layanan streaming Klik Film punya katalog baru untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru. Di antara jajaran film baru itu terdapat film Triangle of Sadness yang merupakan pemenang Festival Film Cannes 2022.Selain Triangle of Sadness, film lain yang dihadirkan yaitu, Holy Spider, Pinocchio, Lamb, Summer 1993, The Guitar Mongoloid, The Blue Room, Lourdes, Le Quattro Volte, Quo Vadis, Aida?, Corpus Christi, Notre-Dame Brulle, dan Clamity."Di penghujung tahun 2022 ini, kami ingin memberikan film-film terbaik, agar bisa menjadi pengisi waktu libur Natal dan tahun baru bersama keluarga. Salah satu film yang ditunggu-tungga adalah film Triangle of Sadness yang mendapatkan Palme d'Or pada Festival Film Cannes 2022," kata Direktur Klik Film Frederica dalam keterangan tertulisnya.Triangle of Sadness merupakan film ini beraliran satir dibalut komedi gelap yang ditulis dan disutradarai oleh Ruben Ostlund. Film ini mengisahkan pasangan model fesyen Carl (Harris Dickinson) dan Yaya (Charlbi Dean) yang diundang dalam sebuah pelayaran kapal pesiar mewah.Ketika kapal pesiar tersebut tenggelam, mereka terdampar di pulau terpencil dengan sekelompok miliarder dan seorang perempuan petugas kebersihan. Dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup, hierarki lama terbalik karena perempuan petugas kebersihan itu menjadi satu-satunya orang yang paham bagaimana cara memancing ikan.Selain film luar negeri, film Indonesia juga turut dihadirkan dalam katalog baru. Sebut saja seperti Cross The Line, Akibat Guna-guna Istri Muda, dan Vidkill.Cross The Line merupakan film yang bercerita tentang perdagangan manusia. Cross The Line mengisahkan pasangan kekasih yang hendak mencari nafkah ke negeri tetangga, Singapura.Dalam rencana itu, mimpi Haris (Chicco Kurniawan) dan Maya (Shenina Cinnamon) berhenti hanya sebatas menjadi anak buah kapal (ABK). Mereka dijanjikan gaji yang cukup besar namun berakhir tak ditepati. Ketika Maya sedang merenungi hidupnya, muncul karakter perempuan yang menyarankan dirinya untuk jual diri.