Ketika Wanita Eropa Jatuh Cinta pada Pria Afghanistan di Film My Sunny Maad

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Film My Sunny Maad pernah menorehkan prestasi ketika masuk dalam Golden Globes untuk kategori Best Motion Picture - Animated Category. Film produksi tiga negara sekaligus ini menghadirkan cerita tak biasa.My Sunny Maad merupakan film panjang pertama bagi Michaela Pavlátová. Film ini merupakan hasil adaptasi dari novel berjudul Frista yang ditulis Petra Procházková."Saya sudah banyak membuat film animasi pendek kemudian saya menemukan novel yang berkenaan dengan perasaan saya," kata Michaela dalam sesi premiere My Sunny Maad di Klikfilm.Michaela menemukan beberapa tantangan ketika membuat film ini. Selama ini dia terbiasa menulis cerita pendek untuk film animasi."Awalnya saya ingin menulis naskah sendiri tapi sulit. Pikiran saya seperti sudah terbuat untuk film pendek. Ketika saya membaca novelnya saya merasa dekat dengan karakter. Saya memutuskan ketika mengadaptasi buku ke film, lupakan buku asli karena terkadang ada hal yang perlu disimplifikasikan dalam format film," paparnya.Film My Sunny Maad menceritakan Herra, wanita asal Ceko yang jatuh cinta dengan Nazir, pria asal Afghanistan. Ia tidak tahu apa yang terjadi di Afghanistan setelah Taliban dan keluarga tempat ia bergabung nanti.Proses produksi terbilang lama. Dia harus melakukan audisi secara daring bersama aktor dari Afghanistan. Ada cerita menarik ketika proses produksi berlangsung."Para aktor meminta izin datang terlambat karena mereka mengetahui ada bom yang ditempel di mobil dan lainnya. Alasan itu seperti saya ketika minta izin terlambat karena perjalanan macet dan sebagainya. Tapi saya menyadari di Afghanistan jauh lebih berat dari apa yang saya bayangkan," ungkapnya.Film My Sunny Maad bisa disaksikan secara eksklusif di KlikFilm.