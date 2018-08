Robert Downey Jr Ungkap Perbedaan Chris Evans dan Captain America

Citra diri seorang aktor bisa sangat melekat dengan karakter yang dia mainkan dalam film tertentu. Tak terkecuali Chris Evans, bintang Hollywood pemeran Steve Rogers alias Captain America dalam film-film superhero Marvel.Akhir pekan lalu, rekannya dari proyek film-film Marvel Robert Downey Jr membagikan gambar yang kemudian menjadi viral di media sosial. Gambar ini, yang dibagikan pertama oleh @MarvelOfRogers, berisi dua foto yang menunjukkan perbedaan sederhana antara karakter Steve dan Chris.Pada foto sebelah kiri, tampak Chris dalam karakter Steve yang serius dengan lipatan alis mata yang hampir bertemu. Pada foto sebelahnya, masih dalam kostum sama, tampak Chris tersenyum konyol. Kedua foto ini berasal dari lokasi syuting film Avengers: Infinity War."Satu kata: akurat," kicau @RobertDowneyJr pada 18 Agustus 2018.Awal pekan ini, kicauan tersebut mendapat persetujuan langsung dari Chris Evans. Chris membagikan ulang kicauan Robert dan menuliskan satu kata"Terbongkar," kicau @ChrisEvans.Kalian bisa melihat sendiri perbedaannya dalam gambar berikut.Chris Evans adalah aktor Amerika kelahiran 1981. Sejak 2000, dia telah terlibat sebagai aktor dalam 30-an film cerita panjang, termasuk Fantastic Four, Snowpiercer, Before We Go, dan Gifted. Sebagai Steve Rogers, baik peran utama, pendukung, maupun cameo, dia telah muncul dalam sembilan film Marvel. Dia akan kembali muncul sebagai Steve dalam Avengers 4 yang akan dirilis pada 2019.(ASA)