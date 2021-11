Rayakan Dua Dekade Perilisan Film Perdana Harry Potter, Para Pemeran Reuni

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Trio penyihir Hogwarts bersatu kembali untuk menceritakan petualangan mereka dari dua dekade lalu.Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasoey), dan Emma Watson (Hermione Granger) dan pemeran lainnya akan bergabung dengan filmmaker Chris Columbus untuk terbang ke hogwarts dalam Harry Potter 20th Anniversarry: Return to Hogwarts. Acara ini merupakan sebuah persembahan spesial dari HBO Max untuk merayakan ulang tahun film Harry Potter pertama, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone, yang tayang perdana 20 tahun lalu hari ini, (17/11).Fans akan pergi ke belakang layar untuk melihat bagaimana film ini dibuat. Wawancara yang khusus, eksklusif, dan sangat baru serta percakapan antar pemeran akan ditampilkan pada acara itu. Hal Ini pasti akan menjadikannya tontonan wajib bagi para penggemar fanatik.“Acara ini akan menceritakan kisah pembuatan yang mempesona melalui wawancara mendalam yang serba baru dan percakapan pemeran,” menurut HBO Max.Selain trio penyihir itu, WarnerMedia juga membagikan daftar banyak anggota pemeran tambahan yang akan hadir dalam spesial: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, dan Ian Hart. Kemungkinan akan ada beberapa kejutan juga.Film ini akan tayang perdana di HBO Max pada Hari Tahun Baru, 1 Januari 2022.Kedelapan film Harry Potter orisinil Warner Bros sudah tersedia dan dapat ditonton melalui platform streaming HBO Max.Acara ini juga akan ditayangkan di TBS dan Cartoon Network pada musim semi 2022 menjelang debut teater Warner Bros Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sendiri diproduksi oleh WarnerBros Unscripted Television yang bekerja sama dengan Warner Horizon di WarnerBros Studio Tour London - The Making of Harry Potter. Acara itu diketahui juga diproduksi oleh Casey Patterson dari Casey Patterson Entertainment dan Pulse Films.(Ifdal Ichlasul Amal)