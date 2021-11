Jaehyun NCT Akan Bermain dalam Remake Film Bungee Jumping of Their Own

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Poster film Bungee Jumping of Their Own (2001). Sumber: Naver

Penghargaan film Bungee Jumping of Their Own

Jakarta: Jaehyun NCT dikonformasi akan bermain dalam drama Bungee Jumping of Their Own. Serial ini adalah remake dari film dengan judul sama pada 2001."Memang benar bahwa Jaehyun sedang membintangi drama remake dari film Bungee Jumping of Their Own," ucap perwakilan SM Entertainment dilansir dari Soompi, Selasa, 2 November 2021.Bungee Jumping of Their Own bercerita tentang guru sekolah menengah Seo In Woo (Lee Byung Hun) yang berjuang untuk mengatasi kematian pacarnya In Tae Hee (Lee Eun Joo). Film ini menceritakan tentang apa yang terjadi ketika ia bertemu dengan seorang siswa laki-laki bernama Im Hyun Bin (Yeo Hyun Soo) yang bertindak seperti In Tae Hee.Jaehyun NCT akan berperan sebagai Im Hyun Bin dalam film remake ini.Drama remake Bungee Jumping of Their Own akan diproduseri oleh Choi Nak Kwon, yang juga memproduksi film aslinya. Drama ini akan disutradarai oleh Kim Jong Hyuk dari drama Spring Day dan Quiz of God: Reboot.Drama Bungee Jumping of Their Own terdiri dari 16 episode yang masing-masing berdurasi 25 menit. Syuting drama Bungee Jumping of Their Own dijadwalkan akan dimulai pada Januari 2022 dan diharapkan akan tayang perdana pada paruh kedua tahun 2022 di Kakao TV.Film Bungee Jumping of Their Own (2001) mendapat banyak perhargaan. Di antaranya Skenario Terbaik (Go Eun Nim) dan Aktor Baru Terbaik (Yeo Hyun Soo) dalam Baeksang Arts Awards 2001.Baca: Jung Ho Yeon Ungkap Kesan Pertama tentang Squid Game Kemudian, film Bungee Jumping of Their Own kembali diganjar penghargaan Skenario Terbaik (Go Eun Nim) dalam Grand Bell Awards 2001. Dalam Blue Dragons Awards 2001, film Bungee Jumping of Their Own memperoleh penghargaan Skenario Terbaik (Go Eun Nim) dan Sutradara Baru Terbaik (Kim Dae Seung).Film Bungee Jumping of Their Own juga terpilih untuk tampil di Festival Film Frameline 2002 dan Festival Film Korea 2004 di Washington DC, Amerika Serikat.