Kabar Terbaru Para Pemain Crazy Rich Asians

Sukses meraup popularitas lewat kisah ala Cinderella membuat para pemain Crazy Rich Asians dikenang oleh penonton. Popularitas film ini menjadi box office di sejumlah negara, kecuali Tiongkok.Mengutip E! News, pendapatan kotor film ini mencapai USD238 juta setara Rp3,47 triliun dengan modal produksi USD30 juta setara Rp438 miliar. Film ini menjadi warna baru dalam keberagaman film Hollywood bersama Black Panther.Setelah kesuksesan Crazy Rich Asians, ke mana para bintang itu berlabuh? Seperti diketahui, sekuel film ini masih akan tertunda lantaran sang sutradara John M. Chu masih disibukkan proyek film. Sebagai kompensasi, tim produksi akan melakukan syuting untuk dua judul film lanjutan.Tahun depan, ke mana para aktor dan aktris ini?Henry dalam setahun ke depan harus melepas peran putra pewaris tunggal kekayaan Nick Young. Namun, peran protagonis tetap akan melekat padanya untuk proyek tahun depan.Henry Goulding terlibat proyek film Simple Favour bersama Blake Lively dan Anna Kendrick. Setelahnya, dia juga akan bermain dalam Toff Guys, arahan sutradara Guy Ritchie bersama Colin Farrell, Hugh Grant, Matthew McConaughey, dan Michelle Dockery.Berkat perannya sebagai Rachel Chu dalam Crazy Rich Asians, Constance Wu masuk dalam daftar nominasi Best Actress untuk Motion Picture - Comedy/Musical dalam 76th Golden Globe Awards. Pencapaian ini sekaligus menjadikannya aktris Asia pertama yang masuk nominasi sejak 1962.Belum lama ini Constance Wu bermain dalam serial televisi komedi Fresh Off the Boat.Sahabat sejati Rachel Chu, Peik Lin tak memegang peran main-main setelah sukses memecah suasana dalam Crazy Rich Asians. Dia terlibat dalam film Ocean's Eight bersama bintang Hollywood papan atas Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Mindy Kaling, dan penyanyi Rihanna.Pemeran Astrid Young-Teo, Gemma Chan tak kalah menarik perhatian dengan kisah keluarga dan dialog inspiratifnya. Setelah Crazy Rich Asians, Gemma membintangi film Mary Queen of Scots. Proyek selanjutnya, Gemma memerankan pasukan Kree, Minn-Erva, sosok yang digadang-gadang menjadi kompetitor terbesar karakter Brie Larson dalam Captain Marvel.Setelah hatinya luluh menjadi sosok ibu yang begitu kaku terhadap putra semata wayangnya, lagi-lagi dia akan bermain satu judul film bersama bersama Henry Goulding dalam film Last Christmas. Film romantis ini akan mengambil syuting di London.Selain Henry, Michelle Yeoh akan beradu peran dengan Emilia Clarke dan Emma Thompson.Bukan pengalaman baru bagi Michelle Yeoh bermain dengan aktor Hollywood. Dia sempat bermain dalam film Tomorrow Never Dies (1997) franchise film James Bond yang saat itu diperankan Pierce Brosnan.(ELG)