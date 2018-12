Julie Estelle Dikontrak Agensi Hollywood

Peran Julie Estelle dalam serial berbayar Netflix mendapat sorotan pelaku sinema Hollywood. ICM Partners, sebuah agensi ternama di Hollywood, mengajak Julie bergabung.Bergabungnya Julie bermula ketika film The Night Comes For Us tayang dalam world premiere di Texas, Amerika Serikat. ICM Partners yang sebelumnya menaungi Joe Taslim menyatakan ketertarikannya."Waktu itu melalui film The Night Comes for Us sempat ada world premiere di Texas. Saya memang tidak bisa hadir karena sedang menghadiri syuting film ini (Milly & Mamet). Cuma dihadiri sama Joe. Ternyata sambutannya sangat positif sekali. Dan ada salah satu agen yang kebetulan juga agen Joe. Langsung tanya ini siapa? Karena sebelumnya dia tidak nonton The Raid," papar Julie Estelle di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 11 Desember 2018.Julie kemudian bertemu dengan pihak agensi. Pertemuan itu berlanjut hingga Julie secara resmi menandatangani kontrak dengan ICM Partners pada bulan lalu."Saya tanda tangan sama mereka jadi saya punya representasi di Hollywood dan dunia. Tapi kalau untuk proyek pertamanya tegantung casting dan film-film yang akan ada," katanya.Di The Night Comes For Us, Julie Estelle berperan sebagai pembunuh misterius yang membantu melancarkan misi Ito (Joe Taslim). Bulan lalu, sinyal ini telah diberikan oleh sang sutradara, Timo Tjahjanto dalam menanggapi cuitan netizan terkait kiprah Julie Estelle di panggung Hollywood.International Creative Management (ICM) Partners adalah pihak agensi dunia hiburan yang berbasis di Los Angeles, New York, London, dan Washington D.C. Selain Joe Taslim, ICM Partners juga menaungi sejumlah selebriti ternama seperti Ellen DeGeneres dan Michael Keaton.(ELG)