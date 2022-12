Yoo In Na, Yoon Hyun Min, dan Joo Sang Wook Bakal Tampil di Drama Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yoo In Na, Yoon Hyun Min, dan Joo Sang Wook akan membintangi drama terbaru berjudul Bo Ra! Deborah. Drama bergenre komedi romantis ini mengikuti kisah asmara pelatih kencan terhebat Deborah dan Soo Hyuk yang acuh tak acuh yang berjuang dengan cinta.Drama ini akan disutradarai oleh Lee Tae Gon yang sebelumnya menggarap Mad for Each Other, Diary of a Prosecutor, dan Hello, My Twenties. Sebelumnya, terungkap juga bahwa Chansung 2PM dan Sojin Girl's Day akan membintangi drama tersebut.Yoo In Na, Yoon Hyun Min, dan Joo Sang Wook akan menjadi pemeran utama drama tersebut. Yoo In Na akan berperan sebagai Deborah, seorang influencer kencan yang jenaka dan jujur."Saya senang dan bersemangat. Saya berharap banyak orang akan tertawa, menangis, dan berhubungan bersama. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menampilkan proyek yang hebat, jadi tolong nantikan itu,” kata Yoo In Na.Hal serupa disampaikan Yoon Hyun Min. Berperan sebagai Lee Soo Hyuk, dia merasa bangga bisa terlibat dalam proyek yang melibatkan nama besar di industri hiburan.“Saya bersyukur bisa menyapa pemirsa dengan proyek baru untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat bekerja sama dengan aktor dan kru produksi yang luar biasa di atas naskah yang luar biasa. Saya akan bekerja keras untuk melakukan yang terbaik untuk syuting,” ungkap Yoon Hyun Min.Sementara, Joo Sang Wook akan memerankan Han Sang Jin yang menganggap kencan itu ringan dan mudah. Sebagai CEO penerbit buku Jinri, ia berteman dekat dan bermitra bisnis dengan Lee Soo Hyuk.“Saya akan menyapa pemirsa dengan Bo Ra! Deborah yang akan membangkitkan sel cinta pemirsa! Rasanya senang menyapa semua orang dengan drama modern setelah sekian lama. Kami bersenang-senang sambil bersiap dengan sutradara, aktor, dan staf terhebat, jadi harap nantikan,” tutur Joo Sang Wook.Bo Ra! Deborah dijadwalkan tayang perdana pada tahun 2023.